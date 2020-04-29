Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi 6 aya açılacak

Çıkan yangında kullanılamaz hale gelen Mamak'taki Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nin yeniden inşası için 15 Mayıs’ta ihaleye çıkılacak. Bilim merkezi sözleşmenin imzalandığı tarihten 190 gün sonra teslim edilecek.

Geçtiğimiz aylarda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale gelen Mamak'taki Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nin yeniden inşası için 15 Mayıs’ta ihaleye çıkılacak.

180 GÜNDE TAMAMLANACAK

Misket Mahallesi’ndeki Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi’nin yapımı için Mamak Belediyesi tarafından 15 Mayıs’ta Belediye Encümen Salonu’nda saat 10.30’da açık ihale usulü ile ihalesi gerçekleştirilecek. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak. İşin süresi yer tesliminden itibaren 180 gün olarak belirlendi. Merkezde 62 metre yüksekliğinde Seyir Kulesi / Betonarme ve Çelik Konstrüksiyon İmalatı gerçekleştirilecek. Toplam tadilat alanı 4 bin 450 m2.

DAHA DA GÜZELLEŞTİRİLECEK

Bilim merkezi, yıl sonunda kapılarını bilim meraklılarına yeniden açacak. Yeniden inşa edilecek merkezde, taşıyıcı sistemin dışındaki diğer yapılar aslına uygun restore edilerek kütüphane, seyir terası, dış cephe aydınlatması ve ışık gösterisi eklenecek. Yurt içinde Nisan 2017 ile Kasım 2019 döneminde en az 200 bin kişinin uzayın derinliklerinde yolculuk yaptığı merkezde, astronotların uzaydaki yaşamları, gezegenlerin oluşum süreçleri, planetaryum içerisine yerleştirilen son model simülatörler, stem (mühendislik) atölyeleri, robotik kodlama ve eski uygarlıkların bilimsel çalışmaları yer alıyordu.

OSMAN AKDOĞAN / İLKSAYFA-