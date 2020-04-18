Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi için düğmeye basıldı

Geçtiğimiz Kasım Ayı’nda çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale gelen Ali Kuşçu Gökbilim Merkezinin yeniden inşasına başlanıyor.

Hizmet verdiği günden itibaren 46 ilden 70 bin öğrencinin ziyaret ettiği ve Başkent’te Anıtkabir’den sonra en fazla ziyaret edilen mekan olan merkezin restorasyon çalışması için düğmeye basıldı. Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi’ni yeniden inşa ederek, daha güçlü bir şekilde donatarak, öğrenciler, gençler ve Tüm Ankaralıların hizmetine sunacaklarının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Eğlenceyi ve bilgiyi aynı anda sunan merkezimizi yeniden inşa ederek, daha güçlü bir şekilde donatıyoruz. Vatandaşlarımız hem uzay meraklılarının sorularını cevaplıyor hem de yerinde inceleme fırsatı sunuyor.

Bilim meraklılarına müjde

2007 yılında, 40 bin metrekarelik alanda inşa edilen ve Mamak’ın uzaya açılan kapısı olan Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi’nde yer alan kulenin yanan kısmı aliminyum kaplama A1, A2 yanmaz sınıf malzemelerle yenilenecek. Taşıyıcı sistemin dışındaki diğer yapılar aslına uygun restore edilecek. Merkeze kütüphane ve bir de seyir terası inşa edilecek. Dış cephe eskiden olduğu gibi yeniden aydınlatılacak ve ışık gösterisi eklenecek. Mamak’a görsel bir şölen yaşatacak merkezin Mayıs ayında ihalesi yapılacak. En az 200 bin kişinin uzayın derinliklerinde yolculuk yaptığı merkezde, astronotların uzaydaki yaşamları, gezegenlerin oluşum süreçleri, planetaryum içerisine yerleştirilen son model simülatörler, stem (mühendislik) atölyeleri, robotik kodlama ve eski uygarlıkların bilimsel çalışmaları yer alıyor.



