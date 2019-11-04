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Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi yeniden inşa edilecek

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse: “Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi’mizi yeniden inşa ederek daha güçlü bir şekilde donatıp öğrencilerimizin, gençlerimizin tüm Ankaralıların hizmetine sunacağız.”
Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi yeniden inşa edilecek

Mamak’ın ve Ankara’nın en prestijli yatırımlarından biri olan Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi’nde sebebi henüz bilinmeyen yangın sonrası merkez kullanılamaz hale geldi. Güvenlik personelinin ve çevredeki vatandaşların yangını ihbar etmesi sonrası bölgeye belediye personeli, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede rüzgârın da etkisi ile alevler tesisi etkisi altına aldı. Hafta sonu olması sebebiyle az sayıda ziyaretçinin olduğu tesiste çıkan yangında yaralanan ve can kaybı olmadı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kısa sürede hasar tespit çalışmalarını tamamlayacağız. Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi’mizi yeniden inşa ederek daha güçlü bir şekilde donatıp öğrencilerimizin, gençlerimizin tüm Ankaralıların hizmetine sunacağız” dedi.

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Tek tesellimiz yaralı ve can kaybının olmaması

Türkiye’nin gökbilim alanında en nitelikli adresi olan Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi’nde çıkan yangın, belediye personeli ve itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınsa da tesis kullanılamaz hale geldi. Yangını haber alan Başkan Köse olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yetkililerden detaylı bilgi alan Köse, “2017 yılında hizmete açılan tesisimiz özel bir işletme tarafından hizmet vermekteydi. Uzmanlar yangının çıkış sebebini incelemeye devam etmektedir. Yangın tesisin aşağı kısmından yayılmıştır. Çok kısa sürede aşağı kısımdan başlayan yangın bütün tesisi etkisi altına almıştır. Ve maalesef Türkiye’nin birçok ilinden ziyaretçi ağırlayan tesisimiz tüm çabalara rağmen kullanılamaz hale gelmiştir. Tek tesellimiz yaralı ve can kaybının olmaması” dedi.

Ankara’nın en çok ziyaret edilen ikinci adresi 

Çıkan yangında kullanılamaz hale gelen Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi, 2017 yılının Nisan Ayı’nda hizmete açıldı. Ankara’nın en çok ziyaret edilen ikinci adresi olan Gökbilim Merkezi bugüne kadar 46 ilden 70 bin öğrenci ağırladı. Teknoloji ve bilgi çağının gerekliliklerinin karşılandığı nitelikli adres olarak gösterilen merkez, gençlerin astronomi ve uzayın derinliklerini keşfetmesine imkan sağladı. Merkeze giden öğrenciler, uzman astronomlar eşliğinde, robotik kodlamadan astronotların uzaydaki yaşamlarına, gezegenlerin oluşum süreçlerinden eski uygarlıkların bilimsel çalışmalarına kadar birçok konu hakkında bilgi sahibi oldu. Bilim meraklılarına hizmet verilen merkezde, planetaryum içine yerleştirilen son model simülatörler ve sanal gerçeklik uygulamaları bulunuyordu.
 

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