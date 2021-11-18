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Ali Saydam’dan Nas Suresi gafı: "Nas diye bir sure falan yok"

Yeni Şafak Yazarı Ali Saydam, Habertürk TV’de, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kullandığı “Nas” ifadesi değerlendirilirken, "Nas diye bir sure falan yok" dedi. Diğer konukların "Var tabi" demesi üzerine “Nas diye bir sure mi varmış efendim” ifadesini kullandı.
Ali Saydam’dan Nas Suresi gafı: "Nas diye bir sure falan yok"

Habertürk TV’deki Para Gündem Programı’nda konuklardan Yeni Şafak Yazarı Ali Saydam "Nas diye bir sure falan yok" demesi üzerine  "Nas diye bir sure var mı yok mu" tartışması yaşandı. 

Sözkonusu gaf, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek faizi eleştirirken "Nas" örneğini vermesi konuşulurken yaşandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün partisinin Meclis grup toplantısında yüksek faizi eleştirirken "Bizim arkadaşlara ne oluyor. Nas orda olduğuna göre sana bana ne oluyor" demişti. 

Programda Habertürk Yazarı Sevilay Yılman, "Cumhurbaşkanı Erdoğan Nas Suresi'nden örnek verdi biliyorsunuz" ifadesini kullandı ve ekledi: "Nas Suresi ortadadır diyor, tamam o zaman faizi sıfırlayın. olsun bitsin. Hangi vatandaş faizle yaşamak ister ki. Ama bunlar realiteye aykırı."

 ALİ SAYDAM: "NAS DİYE BİR SURE FALAN YOK" 

Yılman'ın bu sözleri üzerine Yeni Şafak yazarı Ali Saydam, "Önce bir şeyi düzeltelim, şimdi bu nas kelimesi, İslami kurallar değiştirilemez, tartışılamaz, inançla ilgili birşey olduğu için, inançla ilgili kurallara nas deniyor. Öyle bir sure falan yok Sevilay Hanım, orda bir düzeltelim" dedi. 

Yılman da "Nas Suresi diye bir sure var, yanlış mı söyledim" dedi. 

Saydam da "Evet, bir bakın bakmanızda yarar var" diye ısrar etti.

 TELEFONDAN NAS SURESİ ARAMASI BAŞLADI 

Yılman bunun üzerine "Merak ettim şimdi" deyip, telefonuna bakmaya başladı. Aynı anda programın sunucusu Ebru Baki de telefonuna bakmaya başladı. 

Ardından Ebru Baki "Tabi ki Nas Suresi var" dedi. Ebru Baki, “Var tabi, ben de biliyorum, okuya da bilirim” diye de ekledi. 

Bunun üzerine Ali Saydam “Nas diye bir sure mi varmış efendim” diye sordu. 

Baki "Var tabi" diye cevap verdi ve ekledi: "Hatta ben ezbere biliyorum, okuya da bilirim".

Yılman da "Yok deyince ben de şeye düştüm şimdi, acaba ben mi yanılıyorum" ifadelerini kullandı. Yılman ayrıca, telefonuna bakarak "Yağıyor, Nas Suresi atıyorlar şuan" diye konuştu. 

Nasın anlamı

İslam Ansiklopedisi'nde "Nas"ın anlamı şöyle ifade ediliyor: "Allah’ın ve Hz. Peygamber’in sözünü ifade eder. İkincisi fıkıh usulünde açıklık bakımından yapılan lafız ayırımında kullanılan anlamıdır."

Ayrıca, Kur'an'da Nas Suresi bulunuyor. 

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Gazeteilksayfa.com

 

 

 

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