Ali Sürmeli 27 Eylül 2020 günün akşam vakitlerinde evinde aniden kusmaya başladı. Zehirlendiğini düşünen oğlu hemen sağlık ekiplerini aradı. Eve gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Acıbadem Hastanesi’ne götürüldü. Ali Sürmeli’nin MR’ı çekilince beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Bunun üzerine ünlü oyuncu ameliyata alındı. Yapılan operasyonun ardından yoğun bakıma alındı. Peki, Ali Sürmeli kimdir? İşte oyuncu Ali Sürmeli’nin hayatı ve kariyeri hakkındaki bilgiler...
Ali Sürmel kimdir?
Sürmeli, 1985 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı "Tiyatro" bölümünden mezun oldu. Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı.
Ali Sürmeli bir çok sinema filmleri ve dizilerde oynadı.
Ali Sürmeli’nin oynadığı dizi ve filmler;
Mucize 2: Aşk - 2019
Hep Yek 3 - 2019
Vezir Parmağı - 2017
Babaların Babası - 2016
Mucize - 2014
Açlığa Doymak - 2012
Birses Böler Geceyi - 2012
New York'ta Beş Minare - 2010
Takiye: Allah Yolunda - 2010
Kolpaçino - 2009
Güneşi Gördüm - 2009
Girdap - 2008
Hoşçakal Güzin - 2008
Fırtına - 2007
Beyaz Melek - 2007
Eve Giden Yol - 2006
Umut Adası - 2006
Sınav - 2006
Şellale - 2001
Son - 2001
Filler ve Çimen - 2000
Kaçıklık Diploması - 1998
Karışık Pizza - 1998
Hayat Bazen Tatlıdır - 1996
Düş, Gerçek, Bir de Sinema - 1995
Sokaktaki Adam - 1995
Babam Askerde - 1994
Hoş Memo - 1993
Mavi Sürgün - 1993
Gece Dansı Tutsakları - 1988
Dönüş - 1988
Beyaz Ölüm - 1983
Ali Sürmeli'nin rol aldığı bazı diziler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2020) Kimsesiz Doğan
Çukur (2019) Zarif/Cansız (Konuk Oyuncu)
Çarpışma (2019) Zarif/Cansız
Beyaz Karanfil (2014) Burhan Korkmaz
Kurtlar Vadisi Pusu (2009-2012) Şeref Zazaoğlu
Baba Ocağı (2008-2009) Seyfi Efe
Kuzey Rüzgarı (2007) Arıza
Senin Uğruna (2007)
Aşka Sürgün (2006) Adalı
Yağmurdan Sonra (2006) Vendor Nuri Karuzo
Kin ve Gül (2005)
Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (2004)
Büyük Buluşma (2004)
Kasabanın İncisi (2003)
Hürrem Sultan (2003) Kanuni Sultan Süleyman
Deli Yürek (1999-2001) Turgay Atacan
Kurtuluş (1996)
İlk başrolü 1995 yılında oynadığı ve yönetmenliğini Tülay Eratalay'ın yaptığı Düş, Gerçek, Bir de Sinema adlı filmdir. Deli Yürek dizisiyle televizyonda tanındı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde can verdiği Zaza Dayı karakteriyle hafızalara kazınmıştır. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Doğan Baba karakteriyle rol almaya başlamıştır.
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