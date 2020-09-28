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Ali Sürmeli kimdir?

Ali Sürmeli 27 Eylül 2020 akşamı beyin kanaması geçirdi. Bu gelişmenin ardından oyuncunun hayatı hakkındaki bilgiler merak edilmeye başlandı. Ali Sürmeli kimdir?
Ali Sürmeli kimdir?

Ali Sürmeli 27 Eylül 2020 günün akşam vakitlerinde evinde aniden kusmaya başladı. Zehirlendiğini düşünen oğlu hemen sağlık ekiplerini aradı. Eve gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Acıbadem Hastanesi’ne götürüldü. Ali Sürmeli’nin MR’ı çekilince beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Bunun üzerine ünlü oyuncu ameliyata alındı. Yapılan operasyonun ardından yoğun bakıma alındı. Peki, Ali Sürmeli kimdir? İşte oyuncu Ali Sürmeli’nin hayatı ve kariyeri hakkındaki bilgiler...

Ali Sürmel kimdir?

Sürmeli, 1985 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı "Tiyatro" bölümünden mezun oldu. Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı.

Ali Sürmeli bir çok sinema filmleri ve dizilerde oynadı.

Ali Sürmeli’nin oynadığı dizi ve filmler;

Mucize 2: Aşk - 2019

Hep Yek 3 - 2019

Vezir Parmağı - 2017

Babaların Babası - 2016

Mucize - 2014

Açlığa Doymak - 2012

Birses Böler Geceyi - 2012

New York'ta Beş Minare - 2010

Takiye: Allah Yolunda - 2010

Kolpaçino - 2009

Güneşi Gördüm - 2009

Girdap - 2008

Hoşçakal Güzin - 2008

Fırtına - 2007

Beyaz Melek - 2007

Eve Giden Yol - 2006

Umut Adası - 2006

Sınav - 2006

Şellale - 2001

Son - 2001

Filler ve Çimen - 2000

Kaçıklık Diploması - 1998

Karışık Pizza - 1998

Hayat Bazen Tatlıdır - 1996

Düş, Gerçek, Bir de Sinema - 1995

Sokaktaki Adam - 1995

Babam Askerde - 1994

Hoş Memo - 1993

Mavi Sürgün - 1993

Gece Dansı Tutsakları - 1988

Dönüş - 1988

Beyaz Ölüm - 1983

Ali Sürmeli'nin rol aldığı bazı diziler

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2020) Kimsesiz Doğan

Çukur (2019) Zarif/Cansız (Konuk Oyuncu)

Çarpışma (2019) Zarif/Cansız

Beyaz Karanfil (2014) Burhan Korkmaz

Kurtlar Vadisi Pusu (2009-2012) Şeref Zazaoğlu

Baba Ocağı (2008-2009) Seyfi Efe

Kuzey Rüzgarı (2007) Arıza

Senin Uğruna (2007)

Aşka Sürgün (2006) Adalı

Yağmurdan Sonra (2006) Vendor Nuri Karuzo

Kin ve Gül (2005)

Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (2004)

Büyük Buluşma (2004)

Kasabanın İncisi (2003)

Hürrem Sultan (2003) Kanuni Sultan Süleyman

Deli Yürek (1999-2001) Turgay Atacan

Kurtuluş (1996)

İlk başrolü 1995 yılında oynadığı ve yönetmenliğini Tülay Eratalay'ın yaptığı Düş, Gerçek, Bir de Sinema adlı filmdir. Deli Yürek dizisiyle televizyonda tanındı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde can verdiği Zaza Dayı karakteriyle hafızalara kazınmıştır. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Doğan Baba karakteriyle rol almaya başlamıştır.

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