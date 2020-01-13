Ali Tezel serbest bırakıldı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından evinde gözatına alınan Ali Tezel'in emniyete götürüldüğü kaydedildi.
Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel gözaltına alındı. Tezel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında attığı tweetler nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.
SERBEST BIRAKILDI
Ali Tezel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında attığı tweetler nedeniyle sabah saatlerinde gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından evinde gözatına alınan Ali Tezel, emniyet müdürlüğüne götürüldü. Tezel, buradaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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