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Ali Türkkan'dan rallide tarihi başarı

Türkiye'nin rallideki en yetenekli genç pilotlarından Red Bull sporcusu Ali Türkkan, 2021 Balkan Ralli Kupası'nda iki kategoride şampiyonluğa ulaştı.
Ali Türkkan'dan rallide tarihi başarı

Türkiye'nin rallideki en yetenekli genç sporcularından Castrol Ford Team Türkiye pilotu Red Bull sporcusu Ali Türkkan, 2021 Balkan Ralli Kupası'nda tarihi bir başarıya imza attı. Ali Türkkan, 2021 Balkan Ralli Kupası'nda 'Genç Pilotlar' ve 'İki Çeker' kategorilerinde şampiyonluğa ulaştı. 5 ayaktan oluşan Balkan Ralli Kupası'na Eskişehir'de elde ettiği zaferle başlayan başarılı pilot, son yarış olan Sırbistan Rallisi'nde de henüz ilk gün tamamlandığında şampiyonluğu garantiledi. 

Sırbistan'daki son mücadelede Ali Türkkan, co-pilotu Onur Vatansever ile ilk gün sonunda, Balkan Kupası'na ulaşmayı garantiledi. Bu zaferle Ali Türkkan, bir diğer Red Bull sporcusu Yağız Avcı'dan sonra Avrupa'da şampiyonluk kupasına uzanmayı başaran ilk Türk pilot oldu.

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