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Alibaba, Avrupa’ya 2 milyon maske bağışladı

Çinli internet devi Alibaba’nın kurduğu Alibaba Vakfı ve Jack Ma Vakfı, Avrupa’nın COVID-19’a karşı mücadelesine destek olmak amacıyla iki milyon maske ve korona test kitleri türünden bir dizi sağlık malzemesi bağışlamış bulunuyor.
Alibaba, Avrupa’ya 2 milyon maske bağışladı

Söz konusu bağış malzemesiyle yüklü ilk uçak 17 Mart itibarıyla  Belçika’nın Liege Havalimanı’na ulaştı. Uçakta, İtalya’ya gönderilecek  olan yarım milyon maskenin yanı sıra diğer ülkelere de gönderilecek  tıbbı ürünler bulunuyor.

TIBBİ MALZEME BAĞIŞLAYACAK

Belçika, Alibaba’nın yönlendirdiği elektronik dünya ticaret  platformunun (eWTP) Avrupa’daki ortağıdır. eWTP bu yardım girişiminde  önemli bir rol üstleniyor. Alibaba’nın açıklamasına göre, Liege  Havalimanı’nın lojistik merkezi bağışlanan tıbbi malzemenin Avrupa  içinde etkin dağılımını mümkün kılıyor.

Öte yandan Jack Ma Vakfı ve Alibaba Vakfı, COVID-19’un önlenmesi  ve kontrolüne yardımcı olmak için 54 Afrika ülkesine test kitleri,  maskeler ve koruyucu giysiler de dahil olmak üzere tıbbi malzemeler  bağışlayacak.

Jack Ma tarafından pazartesi günü kişisel Weibo hesabından 54 Afrika ülkesinden her birine 20 biner test kiti, 100 biner maske ve 1000’er adet sağlık personeli için koruyucu giysi bağışlayacak

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