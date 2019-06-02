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'Aligör külünçesi' bayramda sofraları süsleyecek

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde birçok kentte bilinen, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ise "Aligör külünçesi" olarak tescillenen geleneksel lezzet, özellikle dini bayramlarda çokça tüketiliyor.
'Aligör külünçesi' bayramda sofraları süsleyecek

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bayramlarda ikram geleneği haline gelen ve tescillenen "Aligör külünçesi", Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla tezgahlarda yerini almaya başladı.

Un, yağ, süt, yumurta, susam ve 7 çeşit baharattan yapılan külünçe, bayramlarda çayın yanında ikram ediliyor. Tatlı, tuzlu ve susamlı çeşitleriyle vatandaşların gözdesi olan kurabiyeye, yöre halkı ilgi gösteriyor. Kadınlar tarafından evde de yapılabilen yöresel lezzet, mahalle fırınlarında pişiriliyor.

Aligör külünçesinin en çok üretildiği yerlerin başında gelen Suruç'un On Bir Nisan Mahallesi'nde de ustaların bayram telaşı başladı.

Bayramlar dışında da oldukça fazla tüketilen ve vatandaşların gözdesi olan Aligör külünçesi Türkiye'nin pek çok yerine ve Şanlıurfalıların yoğun olarak yaşadığı bazı Avrupa ülkelerine de gönderiliyor.

Büyük emekle yapılan külünçenin siparişlerine yetişmek isteyen ustalar, oruç ve sıcak havaya rağmen tesislerde yoğun mesai harcıyor.

Külünçe ustası İbrahim Şahin, 12 ay boyunca külünçe üretimi yaptıklarını ancak bayramlarda yoğunluğun arttığını söyledi.

"Fiyatı uygun, lezzeti bol"

Aligör külünçesinin Şanlıurfa'nın yöresel bir lezzeti olduğunu anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Bizim yaptığımız külünçeyi diğerlerinden ayıran özelliği kullandığımız malzemelerdir. Yapımında yağ, şeker, un, susam kullanıyoruz. Tamamen doğal bir lezzettir. Evde yapılan külünçeden farklı olarak bizim yaptığımız daha lezzetlidir. Külünçelerimiz gevrek ve ağızda çabuk dağılıyor. Günümüzde insanlarımız külünçe yapmaya ayıracak zaman bulamadıkları için unlu mamülleri üreten yerler bu işi yapmaya başladı. Evlerde üretim hemen hemen durdu. Bizim ürettiğimiz hem maliyet olarak daha düşük hem de tat olarak daha lezzetli."

Şahin, Türkiye'nin birçok yerine ve Avrupa'ya da bireysel olarak ürünlerini gönderdiklerini belirterek, "Bizim külünçe 12 ay boyunca tüketiliyor. Tabi bayramda gelenek haline gelmiş. Gelen misafirlere ikram ediliyor. Bu yüzden Ramazan Bayramı'na bir hafta kala satışlarımız daha çok yoğunlaşıyor. Külünçenin kilogramını 6 liradan satıyoruz."

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2016 yılında, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) tarafından yapılan coğrafi işaret tescil başvurusu kapsamında tescillenen Aligör külünçesinin bir marka haline geldiğinin altını çizen Şahin, herkesin bu lezzeti tatması gerektiğini ifade etti. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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