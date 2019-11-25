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“Alışveriş çılgınlığı”na kapılmayın: Kimse zararına satış yapmaz

Dikkat! Hiç kimse zararına satış yapmaz… Sadece isimleri yeni ancak yöntemleri hep aynı olan, “önce şişir, sonra indir” günleri başladı!..
“Alışveriş çılgınlığı”na kapılmayın: Kimse zararına satış yapmaz

“Alışveriş çılgınlığı” temasıyla yılın belli dönemlerinde gerçekleştirilen ve tüm dünyada hızla yayılan kampanya Türkiye’de de başladı. Kapitalist sömürü düzeninin bir oyunu olan ve “indirim” adı altında aldatıcı satış teknikleriyle sunulan “tüketim günleri” ay sonunu zor getiren vatandaşımızın belini daha da bükecek.

STOK ERİTME OYUNLARINA GELMEYİN

ABD’DE Noel tatilindeki alışveriş dönemini simgeleyen alışveriş çılgınlığı, ülkemizde de her geçen yıl yayılmaya devam ediyor. Büyük şirketlerin, stoklarındaki ürünleri tüketmek için birkaç ay öncesinde 3-5 katı etiket yapıştırdığı ürünleri sonra belli günlerde ‘indirimli’ diye sattığı 25-29 Kasım 2019 tarihleri arasını kapsayan alışveriş çılgınlığı günleri başladı.

KARTLARA YÜKLENMEYİN

Tüketimi teşvik günleri vatandaşımızın cebine göz dikiyor. Bu kampanyalar sayesinde birçok firma ellerinde kalan stok fazlası malları, kalite farkı gözetmeksizin kolayca elinden çıkarırken, kampanyalara aldanıp kredi kartlarına yüklenen vatandaş ise faiz bataklığına düşüyor. Ürünleri ‘çılgın kampanya’ gibi süslü ifadelerle satışa sunan firmaların etiket oyunlarına karşı insanımız bilinçli olmalı.

 

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