  • BIST 118.541
  • Altın 397,079
  • Dolar 6,8496
  • Euro 7,8001
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 21 °C
»

Alışveriş merkezleri yönetmeliğinde değişikliğe gidildi

Büyükşehirlerde, ilçe belediyelerinin mülkiyeti ve sınırları içinde bulunan arsalarda inşa edilen karma projelerde, yapı ruhsatı, kullanma izin belgesi, iş yeri açma ve çalışma ruhsatını verme, değiştirme ve yenileme yetkisi ilçe belediyesine geçti.
Alışveriş merkezleri yönetmeliğinde değişikliğe gidildi

Ticaret Bakanlığının Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, büyükşehir olan yerlerde ilçe belediyelerinin mülkiyeti ve sınırları içinde bulunan arsalarda inşa edilen, konut sayısı iş yeri sayısından fazla olan karma projelerde, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, iş yeri açma ve çalışma ruhsatını verme, değiştirme ve yenileme yetkileri ilçe belediyesine verildi.

Ticaret Bakanlığı, yönetmeliğe aykırı hareket edenler için öngörülen idari para cezalarını uygulama yetkisini il müdürlüklerine devredebilecek. Bakanlık daha önce bu yetkisini merkezde İç Ticaret Genel Müdürlüğü, taşrada il müdürlüğü vasıtasıyla kullanabiliyordu.

Alışveriş merkezine yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, iş yeri açma ve çalışma ruhsatını verme, değiştirme ve yenileme yetkisi, büyükşehir olan yerlerde büyükşehir belediyesine, diğer yerlerde belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde ilgili belediyelere, belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında ise il özel idarelerine ait bulunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB'de otomobil satışları haziranda sert düştü16 Temmuz 2020 Perşembe 10:47
  • Borsa güne yükselişle başladı16 Temmuz 2020 Perşembe 10:46
  • SPK'dan özel fon mal varlıklarına ilişkin yönetmelik16 Temmuz 2020 Perşembe 10:45
  • ABD'nin ham petrol stokları azaldı16 Temmuz 2020 Perşembe 10:45
  • Özel emeklilik toplam fon büyüklüğü 148 milyar TL'yi aştı16 Temmuz 2020 Perşembe 10:44
  • Bakan Albayrak'tan bayram öncesi çiftçilere avans müjdesi14 Temmuz 2020 Salı 13:22
  • Sakarya normalleşme süreciyle ihracatta atağa geçti14 Temmuz 2020 Salı 13:21
  • Almanya'nın 'hidrojen stratejisi' Türk-Alman iş birliği için yeni alan olacak14 Temmuz 2020 Salı 13:21
  • Türkiye ekonomisi FETÖ'nün hain darbe girişiminin yaralarını hızlı sardı14 Temmuz 2020 Salı 13:19
  • Bankacılık sektörü FETÖ'nün hain darbe girişiminden güçlü çıktı14 Temmuz 2020 Salı 13:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti