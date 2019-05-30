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Alışverişte duyguları okuyan yapay zeka dönemi

İngiltere, şirketlerin yapay zeka teknolojisi ile duyguları okuyan sistemleri kullanmaya öncülük etmeye başladığını duyurdu.
Alışverişte duyguları okuyan yapay zeka dönemi

Yapay zeka ile tüketicilerin alışveriş döngüsüne yeni bir bakış açısı getireceği düşünülüyor.

Telegraph gazetesindeki habere göre, duygusal analiz teknolojisiyle müşterilerin alışveriş yaptıkları sıradaki duygusal verileri toplanıyor ve yapay zeka tarafından çözümlenerek tükecinin alışveriş alışkanlıkları hakkında fikir veriyor.

Londra Üniversitesi’nden Profesör Nadia Berthouze gazeteye yaptığı değerlendirmede, duygusal analitik pazarın 2023 yılına kadar 25 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini ve İngiltere’nin bu teknoloji kullanımında ilk sıralardaki ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Duygusal analiz sayesinde, tüketicilerin duygusal davranışları videolar aracılığıyla toplanıyor ve uygun duygu tanımlamalarıyla etiketlendiriliyor. Yapay zeka teknolojisi de bu duygu durumlarını öğrenerek yeni bir veri oluşturuyor.

İngiltere’deki ‘RealEyes’ firması Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, bu teknolojiyi sadece insanların izni oldukları takdirde kullandıklarını belirtti. Habere göre, yapay zeka analizi fiziksel alanlarda deneme amaçlı kullanıyor olsa dahi bu teknolojinin her mağazada kullanılabilmesi yakın zamanda neredeyse imkansız. Avrupa Birliği ve İngiltere’deki düzenlemelerin yapay zeka kullanarak veri toplama teknolojisini oldukça sıkı bir şekilde denetlediği biliniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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