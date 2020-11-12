Aliyev: Ermenistan bize tazminat ödeyecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan Karabağ'da, Ermenistan'ın meydana getirdiği zararı uluslararası mahkemeye taşıyacaklarını söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, Ermenistan’ın Karabağ'da neden olduğu zararın, uluslararası mahkemeye taşınacağını söyledi.

Verilen zararı "vandalizm ve askeri suç" olarak ifade eden Aliyev, "Kurtarılan topraklarda, konutlar, okullar, hastaneler, kamu binaları, tarihi anıtlar, atalarımızın mezarları ve camilerde dahil binaların yüzde 99'u yıkılıyor. Ermenistan verdiği zarar için tazminat ödeyecek" dedi.