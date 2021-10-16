Aliyev ifşa etti! Çok konuşulacak İran-Ermenistan çıkışı!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran ve Ermenistan'la ilgili çok konuşulacak bir çıkışta bulundu. Aliyev, Tahran ile Erivan arasındaki kirli ağı ifşa etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ zaferinin ardından İran üzerinden Ermenistan’a, oradan da Avrupa’ya gönderilen çok miktarda uyuşturucu ele geçirdiklerini belirterek "Bu Ermenistan'ın yaklaşık 30 yılda İran ile birlik olarak Azerbaycan'ın daha önce işgal altında bulunan topraklarını Avrupa'ya uyuşturucu güzergahı olarak kullandığı anlamına geliyor." dedi.

Aliyev, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri liderler zirvesine video konferans yoluyla katılarak Karabağ meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan’ın Karabağ’da zafer kazanarak toprak bütünlüğünü tekrar sağladığını vurgulayan Aliyev, "Savaş ve çatışmalar artık geçmişte kaldı. Ermenistan ile toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınması şartıyla sınırların belirlenmesi ve barış anlaşmasına yönelik müzakerelere başlamaya hazırız." ifadesini kullandı.

Aliyev, zafer kazanmış bir ülke olarak ilişkileri normalleştirmeye de hazır olduklarına işaret ederek "Ermenistan'ın bu tarihi fırsatı kaçırmamasını umuyoruz." dedi.

İşgalden kurtarılmış bölgelerdeki mayınların temizlenme sürecinin ise en önemli sorunlardan biri olduğunun altını çizen Aliyev, "Azerbaycan'ın bugün karşı karşıya olduğu temel sorunlar, kurtarılmış bölgelerin mayınlardan temizlenmesi ve Azerbaycan halkının yıkılan altyapılarının, binalarının, evlerinin ve tarihi eserlerinin restore edilmesidir." diye konuştu.

Aliyev, Ermenistan’ın bölgedeki tüm mayınların haritasını vermeyi ise reddettiğine dikkati çekerek "Savaştan sonra 150'den fazla sivil, mayınlar nedeniyle hayatını kaybetti veya ciddi şekilde yaralandı. Ermenistan, bize mayınlı alanların tüm haritasını vermeyi reddediyor. Azerbaycan'a verilen birkaç haritanın doğruluğu yüzde 25 civarında." ifadesini kullandı.

UYUŞTURUCU MİKTARI İKİ KAT ARTTI

Azerbaycan’ın, Ermenistan tarafından 30 yıl boyunca işgal edilen, İran ile devlet sınırının 130 kilometrelik kısmında kontrolü sağladığını hatırlatan Aliyev, "Kontrol sağladıktan sonra geçen bir yıl zarfında Cebrail bölgesinden geçmek üzere İran'dan Ermenistan'a ve oradan da Avrupa'ya giden uyuşturucu güzergahını kapattık." dedi.

Aliyev, Azerbaycan tarafından ele geçirilen eroin miktarının önemli oranda artığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Azerbaycan-İran sınırının diğer bölgelerinde ele geçirdiğimiz eroin miktarı daha önceki yıllara göre iki kat arttı. Bu ise Ermenistan'ın yaklaşık 30 yılda İran ile birlik olarak Azerbaycan'ın daha önce işgal altında bulunan topraklarını Avrupa'ya uyuşturucu güzergahı olarak kullandığı anlamına geliyor."

İşgal altındaki bölgelerin uzun süre boyunca uyuşturucu ticaretinde ve uluslararası teröristlerin yetiştirilmesine yönelik kullanıldığını anlatan Aliyev, "Bu durumu yıllarca dile getirdim ve bugün bu kanıtlanmış bir gerçektir." değerlendirmesinde bulundu.