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Aliyev'den 'doğum günü' diplomasisi: Bugün Putin'i arayacak

Azerbaycan, Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için operasyonlara devam ediyor. Uluslararası kamuoyunun büyük kısmı Ermenistan'a arka çıkarken, Türkiye Azerbaycan'ın haklı mücadelesinin yanında yer alıyor.
Aliyev'den 'doğum günü' diplomasisi: Bugün Putin'i arayacak

Ermenistan'ın saldırıları sonrası operasyon başlatan Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için mücadele veriyor. ABD ve Fransa gibi ülkeler Ermenistan'ın işgaline destek çıkarken, şu ana kadar Rusya Devlet Başkanı Putin'den herhangi bir açıklama gelmedi. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev'in, doğum günü nedeniyle Putin'i arayarak diyalog sürecini başlatacağını yazdı. Selvi'nin yazısından ilgili bölüm şöyle:

Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısından bu yana dikkatle izlenen liderlerden birisi Rusya Devlet Başkanı Putin.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın suratına telefonu kapatan Putin, şu ana kadar Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’i aramadı. Putin, saldırıların başladığı andan itibaren beklentilerin aksine Ermenistan’ın yanında yer almadı. Hatta Paşinyan’ın içine düştüğü zor durumu uzaktan izlemekle yetindi.

Putin böylece ABD ve Fransa yanlısı Paşinyan’ın burnunu sürtmüş oldu. Putin’in, Paşinyan’ın devrilmesi için çaba gösterip göstermeyeceği ise bilinmiyor. Putin’in, Paşinyan’ı devirip Rusya yanlısı bir yönetimi işbaşına getirebileceği konuşuluyor.

Bu süreçte Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’in yürüttüğü diplomasiye de dikkat çekmek istiyorum. Aliyev, Rusya’yı karşısına alacak açıklama yapmaktan kaçınıyor. Çok akıllı bir strateji izliyor. Putin’in, Ermenistan’ın yanında bir görüntü vermesine neden olacak tahriklerden kaçınıyor.

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmaları izleyen Putin’in ne zaman devreye gireceği önemini koruyor. Ama bu süre zarfında Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklardan bir kısmını kurtarması bekleniyor. 

PUTİN’İN DOĞUM GÜNÜ

İlham Aliyev’in öncelikli olarak Putin’in Ermenistan’ın yanında yer almamasını sağlamaya çalıştığı anlaşılıyor. Hatta mümkünse yanına çekmeye çalışıyor. Akıllı bir politika. Aliyev, Putin’in doğum gününü bahane ederek bir adım atacak. 7 Ekim 1952 tarihinde Petersburg’da doğan Putin bugün 68. yaş gününü kutlayacak. Aliyev, Ermenistan-Azerbaycan savaşından bu yana sessizliğini koruyan Rusya Devlet Başkanı Putin’in doğum gününü kutlayarak diyalog sürecini başlatmış olacak. Böylece savaş ortasında bir doğum günü diplomasisi yaşanacak.

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