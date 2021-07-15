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Aliyev'den Erdoğan'a '15 Temmuz' mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, '15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü' dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj gönderdi.
Aliyev'den Erdoğan'a '15 Temmuz' mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, mesajında, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşenleri saygı ve hürmet ile andığını belirtti. Aliyev, darbe girişiminin, Erdoğan'ın fedakarlığı ve halkın kenetlenmesi ile önlediğini belirterek, mesajında şunları kaydetti:

"Milli birlik ve dayanışmanın, kararlı liderliğin ve güçlü iradenin görkemi olan bu büyük zafer, Türk halkının sonsuza kadar hafızasında kalacaktır. Hiç şüphesiz, Türkiye Cumhuriyeti bu zorlu sınavdan daha da güçlenerek çıkmıştır. Kardeş ülkenin son yıllarda sizin bilge liderliğinizle siyasi, ekonomik, askeri ve diğer alanlarda elde ettiği başarılar, 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün Türkiye için anlamını bir kez daha vurgulamaktadır. Azerbaycan halkı ve devleti, bu hain darbe girişimini ilk andan itibaren açık bir şekilde kınayarak net tutumunu ortaya koymuştur. Türkiye her konuda Azerbaycan'ı desteklediği gibi, Azerbaycan da her zaman Türkiye'nin yanında olmuştur. Dostluğun ve kardeşliğin en güzel örneği olan, barışa, güvenliğe ve iş birliğine katkı sağlayan Azerbaycan-Türkiye ilişkileri bugün en üst seviyededir. Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'yı ziyaretiniz sırasında imzaladığımız Şuşa Beyannamesi, müttefiklik ilişkilerimizi kalite olarak yeni bir düzeye taşıyarak, iş birliğimizin gelecekte yönlerini belirlemektedir. Azerbaycan-Türkiye birliğinin ve kardeşliğinin 'Tek Millet, İki Devlet' sloganıyla daha da güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için belirlediğimiz hedeflere ulaşmak amacıyla ortak çabalarımızı sürdüreceğimize inancım tamdır. Sayın Cumhurbaşkanı, size sağlık, çalışmalarınızda başarılar, kardeş Türkiye halkına daima huzur ve refah diliyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
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