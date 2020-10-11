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‘Alkol’ ve ‘maske’ cezası kesilirken de içmeye devam ettiler

Samsun'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde bulunan sürücü, ehliyetsiz ve alkollü çıktı. Polislerin işlem yaptığı sırada alkol almaya devam ettiği görülen sürücü ve arkadaşlarına, maske takmadıkları gerekçesiyle de ceza uygulandı.
‘Alkol’ ve ‘maske’ cezası kesilirken de içmeye devam ettiler

Olay, dün saat 20.30 sularında Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Polis ekipleri, şüphe üzerine 28 NG 095 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü, alkol testi yaptırmak istemeyince, araçta bulunan diğer 3 arkadaşıyla polislere zorluk çıkarttı.
Polislerin işlem yaptığı sırada sürücü ve arkadaşlarının alkol almaya devam ettiği görüldü.

Haklarında işlem başlatılan 4 kişi, ifadeleri için karakola götürülürken, otomobil de otoparka çekildi. Alkolü ve ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen sürücü ve arkadaşlarına maske takmadıkları gerekçesiyle de para cezası uygulandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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