Alkollü araç kullanan Ahmet Kural kaza yaptı

Altunizade'de aralarında Ahmet Kural'ında bulunduğu 3 araçlık zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Üskürdar Altunizade'de 3 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi.

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Kazaya karışan araçlardan birinin ünlü oyuncu Ahmet Kural'a ait olduğu öğrenildi. Kazada bir kişi yaralanırken Kural'ın 1.85 promil alkollü olduğu iddia edildi. Yaralı ise Üsküdar'daki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

EHLİYETİNE 6 AY EL KONULDU

Kazanın ardından Çengelköy Polis Merkezine getirilen ve burada ifadesi alınan Kural'ın sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu ve trafiği tehlikeye düşürmek suçuyla işlem yapılarak polis merkezinden serbest bırakıldı.

Kural, kendisini bekleyen basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmayarak sadece el salladı.