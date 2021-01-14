Alkollü motosiklet sürücüsüne 5 bin 500 lira ceza

ANTALYA’da sivil trafik polisinin durdurduğu motosikletin sürücüsü Murat A.’ya (35), 3,52 promil alkollü çıkması üzerine 5 bin 500 lira ceza kesildi.

Muratpaşa ilçesinin en işlek caddelerinden Yener Ulusoy Bulvarı’nda saat 17.30 sıralarında sivil trafik polis ekiplerinin durdurduğu motosikletin sürücüsü Murat A., ekiplere zorluk çıkartınca takviye ekip istendi. Gelen polis ekipleri tarafından sakinleştirilen Murat A.’nın alkol testinde, 3,52 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin tutanak tuttuğu sırada gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark eden Murat A. ilk olarak, "Niye çekiyorsun, çek çek" derken, sonrasında ise "Çekme" diye tepki gösterdi. Polis otosuna götürülürken gazetecilere doğru koşmaya çalışan Murat A. engellenerek, polis merkezine götürüldü.

Murat A.'ya, 'alkollü araç kullanmak’, ‘plakasız motosiklet kullanmak’ ve ‘gürültülü egzoz’ gibi suçlardan toplam 5 bin 500 TL ceza kesildi.