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Alkollü olduğu ileri sürülen kadın avukat kaza yaptı, polislere zor anlar yaşattı

AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde, iddiaya göre kiraladığı otomobille kaza yapan İzmir Barosu’na kayıtlı kadın avukat G.C., trafik polislerine zor anlar yaşattı.
Alkollü olduğu ileri sürülen kadın avukat kaza yaptı, polislere zor anlar yaşattı

Olay, ilçeye bağlı Kadınlar Denizi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İzmir Barosu’na kayıtlı kadın avukat G.C., kiraladığı 09 ACD 692 plakalı otomobille ilçe merkezine ilerlerken Yılancı Burnu mevkiinde kaza yaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine trafik polisleri sevk edildi. Kaza yerine gelen trafik polisleri, kadın avukatın ehliyetini istedi. Ancak G.C. polislere direnip ehliyetini vermedi. Alkol testine de itiraz eden G.C.'nin tutulan kaza raporunu da yırttığı ileri sürüldü. Kadın avukat, daha sonra gelen takviye ekiplerce gözaltına alındı.

HASTANEDE DE OLAY ÇIKARDI İDDİASI

Gözaltına alınan G.C., sağlık muayenesi için götürüldüğü Kuşadası Devlet Hastanesi’nde de olay çıkardı. Aşırı derecede alkollü olduğu iddia edilen G.C., hastane koridorunda kendini yere attı. Hastanede görevli memur ve polislere hakaret ettiği iddia edilen kadın avukattan polisler şikayetçi oldu.

Kuşadası Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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