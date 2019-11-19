  • BIST 106.846
  • Altın 270,978
  • Dolar 5,7268
  • Euro 6,3392
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 0 °C
»

Alkollü sürücü dehşeti

Fatih Vatan Caddesi’nde iddiaya göre alkollü sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce refüjdeki direği devirdi ardından takla atarak karşı şeride geçti. Hurdaya dönen hurdaya dönen otomobilde 2’si ağır 3 kişi yaralandı.
Alkollü sürücü dehşeti

Kaza saat 23.30 sularında Fatih Vatan Caddesi Aksaray istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayrampaşa istikametinde Aksaray istikametinde giden Ahmetcan P, idaresindeki 34 EU 7969 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün hakimiyetinden çıktı. Sürücüsünün alkollü olduğu ileri sürülen ve kontrolden çıkan otomobil önce refüjdeki elektrik direği ve ağaçları devirdi ardından karşı şeride geçti. Rüfüjdeki bariyer, elektrik direği ve ağaçları parçaladıktan sonra yaklaşık yüz metre sürüklenen otomobil, karşı şeride geçerek durabildi.

Aracın karşı şeritten herhangi bir araca çarpmaması faciayı önlerken, araçta bulunan Samet Ş. yara almadan atlatırken, sürücü Ahmetcan P. ve Mertcan K. ağır, Mustafa G. ise yaralandı.

Kazanın haber verilmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkartıp sağlık ekiplerine teslim ederken, yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan sürücü Ahmetcan P’nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Vatan Caddesi Bayrampaşa istikametine trafik yan yoldan sağlandı. Hurdaya dönen otomobilin çekici yardımıyla kaldırıldı. Etrafa saçılan ağaç, elektrik direği ve bariyer parçaları ise belediyenin temizlik görevlileri tarafından temizlendi.
Temizlik çalışmalarının ardından trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Her satırı dehşet! 'Başına gittim, Kelime-i Şehadet getirdi'19 Kasım 2019 Salı 07:15
  • Annenin sözleri şoke etti: Bu öldü, bunu alın19 Kasım 2019 Salı 07:14
  • Birliğinden firar etti, ortalığı birbirine kattı19 Kasım 2019 Salı 07:13
  • Çiftlik evinde kimyasal ölüm şüphesi!19 Kasım 2019 Salı 07:12
  • EGM son rakamları açıkladı19 Kasım 2019 Salı 07:09
  • Günde ortalama 5 bin 606 uçak Türk semalarından geçti18 Kasım 2019 Pazartesi 19:00
  • Türkiye'de kişi başına düşen su miktarı yılda 1400 metreküp18 Kasım 2019 Pazartesi 17:30
  • AK Parti MYK Erdoğan başkanlığında toplandı18 Kasım 2019 Pazartesi 16:16
  • Bakan Soylu: İlk kez bir fırsatla karşı karşıyayız18 Kasım 2019 Pazartesi 15:22
  • Kuzey Kore'den kritik dönemde askeri tatbikat18 Kasım 2019 Pazartesi 14:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti