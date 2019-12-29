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Alkollü sürücü makas attı, faciadan dönüldü

Unkapanı'nda alkollü sürücü makas atarak ilerlerken önünde seyreden otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yaklaşık iki yüz metre sonra durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.
Alkollü sürücü makas attı, faciadan dönüldü

ÖNCE OTOMOBİLE SONRA OTOBÜSE VURARAK DURABİLDİ

Kaza 03.30 sularında Fatih Unkapanı Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Afganistan uyruklu Muhammed Haşim Nuri'nin kullandığı 34 RY 4064 plakalı otomobil iddiaya göre yolda makas atarak ilerlerken bir anda önünde seyreden Aydın Yıldız yönetimindeki  34 ZF 3874 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolda savrulan otomobil yaklaşık iki yüz metre sonra yolda ters dönerek durabildi. Arkadan çarpan otomobil ise yol kenarına park edilmiş otobüse de çarptıktan sonra durabildi. 

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan yabancı uyruklu kadın tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Şok yaşayan kadını olay yerine gelen arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı. 

Afganistan uyruklu Muhammed Haşim Nuri'nin kullandığı otomobilden çıkan bir poşetin içindeki boş bira kutuları dikkat çekti. Polis ekipleri alkolmetre ile yaptıkları ölçümde aşırı alkollü çıkan Nuri ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 


"TAKLA ATMAMAK İÇİN FRENE BASMADIM"

Yolda seyir halindeyken hızla gelip arkadan kendilerine çarptığını söyleyen Aydın Yıldız; “Ben 50 ile gidiyordum, herhalde 120 ile geldiler arkadan vurdular. Yemin ederim takla atmaktan kurtulduk. Arkadaşımla Bakırköy'e gidiyorduk çorba içmeye. Arkadan gelip vurdular olay bu. Bize vurunca takla atmamak için frene basmadım, araç toplanınca frene basıp durdum" şeklinde konuştu.

"ÖLÜMDEN DÖNDÜK"

Kaza sırasında otomobilin içinde bulunan Sadık Kaya ise yaşadıkları şoku şöyle anlattı; “Açıkçası kazanın nasıl olduğunu anlayamadım ben, birden 'bom' diye bir ses çıkınca ısrarla frene bas dedim. Frene basmadı, Allah'tan frene basmadı, frene bassa takla atardık. Arkamızdan süratli araçlar gelmiş olsa kesinlikle zincirleme kaza olabilirdi. Açıkçası ölümden döndüğümüzü düşünüyorum ben"

ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN RAHAT TAVIRLARI

Yapılan ölçümlerde yüksek promilde alkollü çıkan Afganistan uyruklu Muhammed Haşim Nuri'nin rahat tavırları dikkat çekti. 

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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