Alkollü zavadak dayı Bekir Varol videosu izlenme rekoru kırıyor: Zavadak ne demek?

Kaza yapan alkollü sürücü Bekir Varol sarf ettiği zavadak ifadesi nedeniyle zavadak dayı olarak anılmaya başlarken, zavadak dayı videosu paylaşım rekoruna koşuyor. Bu arada zavadak ne demek sorusuna da cevap aranıyor.

Antalya Manavgat’ta bir sürücü aracıyla, alkollü bir sürücünün aracına çarptı. Bekir Varol isimli alkollü sürücünün kaza anını anlattığı video sosyal medyada büyük ilgi görürken, kullandığı zavadak ifadesi merak konusu oldu.

Alkollü sürücü Bekir adlı vatandaş sarf ettiği zavadak ifadesi nedeniyle zavadak dayı olarak anılmaya, fenomen olmaya başlarken, zavadak dayı videosu paylaşım rekoruna koşuyor.

Aracına çarpan araç sürücüsüne, "Korona virüsünden mi kaçıyorsun" diyen alkollü Bekir’in "Beni öldürmeye çalıştı, şimdi evde yatır olacaktım. Zavadak diye çarptı bana" şeklindeki ifadeleri izleyenleri adeta gülme krizine sokuyor.

ZAVADAK NE DEMEK?

Alkollü zavadak dayı izlenme rekoru kıradursun zavadak ne demek sorusuna da cevap aranıyor.

Türkçe Sözlük’te “zavadak” ifadesine rastlanmazken, internette “Yörük ağzında aniden, bir anda, birden anlamlarında kullanılan kelimedir” tanımı yer alıyor.

Alkollü Bekir’in “Zavadak” ifadesini “Zavadak diye çarptı bana” şeklinde kullanmış olması, bu tanımı güçlendiriyor.

Zavadak ifadesinin aslının “zavvada” olduğunu söyleyenler de varken, bunun da “hızlıca, aniden” anlamlarında kullanıldığı ifade ediliyor.

HAYATIM DEĞİŞTİ

Zavadanak sözüyle meşhur olan Bekir Varol, "Kazadan bu yana hayatımda bayağı değişiklik oldu. Meşhur oldum da haberim yok. Ben meşhur olmak için böyle bir şey de yapmadım. Bilmiyorum yani. Çoğu insan mesaj atıyor, 'Allah razı olsun, şu zor günlerde, zor zamanlarda bizi güldürdün, Allah da seni güldürsün' diyor" dedi.

Bekir Varol, videoda dile getirdiği koronavirüsün aklına nereden geldiğini hatırlamadığını belirterek şunları söyledi: "Acele acele nereye gider bilmem ki? 'Corona Virüsten mi kaçıyorsun, seni bir kovalayan mı var arkandan' dedim. Bana bir şey de demedi. Aklıma nereden geldi, ben de bilmiyorum. Acele acele gidiyordu. Polisten kaçar olsa arkasından polis gelir. Ama görünmeyen bir şeyden kaçıyor bu."

"HELALLEŞTİK"

Güneş enerjisiyle su ısıtma sistemi olan ve 'günısı' diye bilinen işin yanında demir doğramacılık yaptığını, kazaya karışan aracın kendisi için çok önemli olduğunu anlatan Varol, "Şu anda araba yok, yapmıyorum, çalışamıyorum artık. Arabanın yapılmasını bekleyeceğim artık. 15 gün mü sürer, 1 ay mı sürer; ona yapacak bir şey yok" diye konuştu. Kaza yapan diğer kişinin, yakın köyde imamlık yaptığını öğrendiğini söyleyen Bekir Varol, kendisini ziyaret edip, helalleştiğini de kaydetti.