Alkollü zavadak dayı videosu izlenme rekoru kırıyor: Zavadak ne demek?

Kaza yapan alkollü sürücü sarf ettiği zavadak ifadesi nedeniyle zavadak dayı olarak anılmaya başlarken, zavadak dayı videosu paylaşım rekoruna koşuyor. Bu arada zavadak ne demek sorusuna da cevap aranıyor.

Antalya Manavgat’ta bir sürücü aracıyla, alkollü bir sürücünün aracına çarptı. Bekir isimli alkollü sürücünün kaza anını anlattığı video sosyal medyada büyük ilgi görürken, kullandığı zavadak ifadesi merak konusu oldu.

Alkollü sürücü Bekir adlı vatandaş sarf ettiği zavadak ifadesi nedeniyle zavadak dayı olarak anılmaya, fenomen olmaya başlarken, zavadak dayı videosu paylaşım rekoruna koşuyor.

Aracına çarpan araç sürücüsüne, "Korona virüsünden mi kaçıyorsun" diyen alkollü Bekir’in "Beni öldürmeye çalıştı, şimdi evde yatır olacaktım. Zavadak diye çarptı bana" şeklindeki ifadeleri izleyenleri adeta gülme krizine sokuyor.

ZAVADAK NE DEMEK?

Alkollü zavadak dayı izlenme rekoru kıradursun zavadak ne demek sorusuna da cevap aranıyor.

Türkçe Sözlük’te “zavadak” ifadesine rastlanmazken, internette “Yörük ağzında aniden, bir anda, birden anlamlarında kullanılan kelimedir” tanımı yer alıyor.

Alkollü Bekir’in “Zavadak” ifadesini “Zavadak diye çarptı bana” şeklinde kullanmış olması, bu tanımı güçlendiriyor.

Zavadak ifadesinin aslının “zavvada” olduğunu söyleyenler de varken, bunun da “hızlıca, aniden” anlamlarında kullanıldığı ifade ediliyor.