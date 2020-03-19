  • BIST 86.496
  • Altın 309,970
  • Dolar 6,5217
  • Euro 7,0567
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 0 °C
»

Alkollü zavadak dayı videosu izlenme rekoru kırıyor: Zavadak ne demek?

Kaza yapan alkollü sürücü sarf ettiği zavadak ifadesi nedeniyle zavadak dayı olarak anılmaya başlarken, zavadak dayı videosu paylaşım rekoruna koşuyor. Bu arada zavadak ne demek sorusuna da cevap aranıyor. 
Alkollü zavadak dayı videosu izlenme rekoru kırıyor: Zavadak ne demek?

Antalya Manavgat’ta bir sürücü aracıyla, alkollü bir sürücünün aracına çarptı. Bekir isimli alkollü sürücünün kaza anını anlattığı video sosyal medyada büyük ilgi görürken, kullandığı zavadak ifadesi merak konusu oldu. 

Alkollü sürücü Bekir adlı vatandaş sarf ettiği zavadak ifadesi nedeniyle zavadak dayı olarak anılmaya, fenomen olmaya başlarken, zavadak dayı videosu paylaşım rekoruna koşuyor. 

zava-iki.jpg

Aracına çarpan araç sürücüsüne, "Korona virüsünden mi kaçıyorsun" diyen alkollü Bekir’in "Beni öldürmeye çalıştı, şimdi evde yatır olacaktım. Zavadak diye çarptı bana" şeklindeki ifadeleri izleyenleri adeta gülme krizine sokuyor. 

ZAVADAK NE DEMEK?

Alkollü zavadak dayı izlenme rekoru kıradursun zavadak ne demek sorusuna da cevap aranıyor. 

Türkçe Sözlük’te “zavadak” ifadesine rastlanmazken, internette “Yörük ağzında aniden, bir anda, birden anlamlarında kullanılan kelimedir” tanımı yer alıyor.

zava-bir.jpg

Alkollü Bekir’in “Zavadak” ifadesini “Zavadak diye çarptı bana” şeklinde kullanmış olması, bu tanımı güçlendiriyor.
Zavadak ifadesinin aslının “zavvada” olduğunu söyleyenler de varken, bunun da “hızlıca, aniden” anlamlarında kullanıldığı ifade ediliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Korona olan Olga Kurylenko kimdir?16 Mart 2020 Pazartesi 14:45
  • Depremzede kardeşlere akülü tekerlekli sandalye16 Mart 2020 Pazartesi 11:50
  • Abdest koronadan korur mu? Virüs kıyamet alameti mi? Koronadan ölen Müslümansa şehit mi olur? Cübbeli cevapladı: 16 Mart 2020 Pazartesi 10:44
  • Koronavirüs vakaları sonrası kelle paçaya talep arttı16 Mart 2020 Pazartesi 09:47
  • Cübbeli Ahmet Hoca'dan açıklama: Korona'dan korunmak için okunacak dualar16 Mart 2020 Pazartesi 06:36
  • 'Aylan bebeğin' ölümüne neden olan firari 3 sanık Adana'da yakalandı13 Mart 2020 Cuma 12:09
  • Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Arzu eden öğrenciler yurtlardan ayrılabilecek13 Mart 2020 Cuma 12:07
  • Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan 'cuma namazı' açıklaması13 Mart 2020 Cuma 12:06
  • Okullar tatil mi? Okullar ne zamana kadar tatil? Okullar ne zaman açılacak?13 Mart 2020 Cuma 10:56
  • Koronavirüs endişesiyle Formula 1 iptal edildi13 Mart 2020 Cuma 10:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti