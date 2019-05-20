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Allah resulünden son emri namaza dikkat edin

Allah resulünden son emri namaza dikkat edin
Dr. Burhan İşliyen Hoca, Efendimiz bize ne emanet etti biliyor musunuz? Bilal’in davetini yaptığı namazı, kadınlarınıza ve çalıştırdıklarınıza iyi davranmayı emanet ederek vefat etti.
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