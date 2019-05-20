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Allah resulünden son emri namaza dikkat edin
Allah resulünden son emri namaza dikkat edin
Dr. Burhan İşliyen Hoca, Efendimiz bize ne emanet etti biliyor musunuz? Bilal’in davetini yaptığı namazı, kadınlarınıza ve çalıştırdıklarınıza iyi davranmayı emanet ederek vefat etti.
20 Mayıs 2019 Pazartesi 15:46
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.