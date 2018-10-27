Allah'ın Zati Sıfatları - Allah'ın Sıfatları Nelerdir?

Allah'ın sıfatları nelerdir? Allahın zati sıfatları nelerdir? Allah'ın kaç çeşit sıfatı vardır? Allahın subuti sıfatları nelerdir?

Allah'ın sıfatları nelerdir? Allah'ın kaç çeşit sıfatı vardır? Allahın subuti sıfatları nelerdir? Allahın zati sıfatları nelerdir? İşte Allah'ın zati sıfatları..

ALLAH'IN (C.C) SIFATLARI

Allah'ın Zati Sıfatları - ZATİ SIFATLAR;

Allahu Teâla sıfatlarıyla bilinir ve tanınır. Kuranı Kerim Allah’ın sıfatlarını bildirmektedir. Çünkü Allah’ın zatını anlayıp kavramamız mümkün değildir. Zaten Allah bununla da bizi yükümlü tutmamıştır. Allah’ın sıfatları zati ve subuti olmak üzere iki kısımdır. Bunların 6 (altı) zati sıfatları 8 (sekiz) subuti sıfatları olarak toplam 14 (on dört) tür.

Vücud:

Var olmak demektir. Allah vardır ve varlığı zatının gereğidir. Bu itibarla Cenabı Hakka “Vacibul-vucud denir. Allah var olmakla ve varlığını devam ettirmekte hiçbir şeye muhtaç değildir.

Kıdem:

Allah kadimdir, yani varlığının başlangıcı yoktur. Şu zaman yoktu da ondan sonra var oldu denemez. Varlığının başlangıcı olan bizleriz. Allah (C.C) ise hiçbir şey yokken yine var idi.

Beka:

Allah’ın varlığının sonu olmamasıdır. Mesela biz bir süre sonra yok olacağız. Allahtan başka bir şeyin belli bir süre sonra varlığı sona erecektir. Allah ise hiç ölmeyecek ve her zaman var olacaktır. Nitekim Kuranı Kerimde şöyle buyrulmuştur;

“Allah’ın zatından başka her şey helak olacaktır. Hüküm onundur ve siz ancak ona döndürüleceksiniz”.

Vahdaniyet:

Allah birdir. Allah zatında birdir. Cüz ve parçası yoktur. Sıfatlarında birdir. Benzeri ve dengi yoktur, işlerinde birdir, eşi ve ortağı yoktur.

Muhalefetün li-‘l-Havadis:

Sonradan olanlara benzememek demektir. Allaha yarattıklarından hiç biri benzemez o her şeyinde benzersizdir. Kuranı Kerimde şöyle buyurmuştur; “Allah, hiç bir şeye benzemez o işiten ve görendir.

Kıyam Binefsihi:

Allah’ın zatıyla kaimdir. Varlığı zatının gereği olup başkasından değildir.

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