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Allianz Türkiye’ye Stevie Awards’dan 6 ödül

Çevik Ofis ve Operasyon Destek Genel Müdür Yardımcısı İlkay Özel, müşterilerin ihtiyaçlarını çağın hızına uygun şekilde karşılamak amacıyla benimsedikleri çevik metot ile şirketin tüm süreçlerini yeniden yapılandırdıklarını belirtti.
Allianz Türkiye’ye Stevie Awards’dan 6 ödül

Allianz Türkiye, dünyanın önde gelen iş ödülü organizasyonlarından Stevie Awards’tan 6 ödülle döndü. Allianz Türkiye’nin insan kaynakları ekibi tarafından hayata geçirilen AKUT, ALLi Chatbot ve Çevik Gelişim Programı projeleri ‘Great Employers’ ana kategorisinde 3 ödüle layık görülürken, çevik dönüşüm yolculuğu da ‘International Business’ ana kategorisinde 3 farklı ödülün sahibi oldu.

AKUT projesi ‘En İyi İşgücü Yönetimi Çözümü’ kategorisinde, ALLi Chatbot projesi ‘En İyi Self-Servis İK Çözümü’ kategorisinde Altın ödüle layık görülürken, Çevik Gelişim Programı ‘İş Sonuçlarına Katkısı En Yüksek Olan Gelişim Programı’ kategorisinde Bronz ödülün sahibi oldu.

Çevik dönüşüm yolculuğunun anlatıldığı blog HEY!, Blog’ kategorisinde Altın, ‘İletişim ve PR Kampanyası’ kategorisinde Bronz ödülün sahibi olurken, Allianz Türkiye, ‘Yılın Şirketi – Sigortada Değişim ve Dönüşüm’ kategorisinde Bronz ödülü aldı.

“HAYATIN HIZLANDIĞINI HAYAL EDEREK HEY!’İ HAYATA GEÇİRDİK”

Özel, “2018 yılında çıktığımız çevik dönüşüm yolculuğu sonucunda Türkiye’de ana iş kollarının tümünü çevik çalışma modeline dönüştürerek, bu çalışma modeliyle yaptığımız çalışmaları HEY! (Hızlı-Etkili-Yetkili) adı altında yürütmeye başladık. Hayatın hızlandığını, işlerin daha etkili, ekipteki herkesin de A’dan Z’ye yetkili olduğu bir dünya hayal ederek HEY!’i hayata geçirdik. Çeviklik, iş dünyasının en çok kullandığı kavramlardan biri. Hem bu kavramı hem de Allianz Türkiye’de yaşadığımız dönüşümü dünyanın dört bir yanındaki çalışma arkadaşlarımızla paylaştık.  Daha hızlı sonuç veren bu sistem sayesinde iş birliğini de artırdık” dedi.

Dijital dönüşüm üzerine yoğunlaştıklarını belirten Özel, “Pandemi dönemindeyse hem ALLi Chatbot gibi yapay zekâ tabanlı uygulamalarla, hem de AKUT gibi organizasyon yönetimi uygulamalarıyla çalışma arkadaşlarımızın hayatını kolaylaştırmayı hedefledik. Yenilikçi bakış açımız sonucu ortaya çıkan projelerimizin uluslararası otoriteler tarafından da takdir edilmesi ve layık görüldüğümüz ödüller bizleri mutlu ediyor; ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Geleceğin Allianz’ını yaratmak amacıyla şirketimizin dijital dönüşümü üzerine ve çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirmeye dair yatırımlarımız devam edecek” diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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