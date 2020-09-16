Alman basını Sörloth'un kararını duyurdu

Trabzonspor'un forveti Aleksander Sörloth için Tottenham ve Leipzig ısrarını sürdürürken, Bild Gazetesi Norveçli futbolcunun tercihinin Alman ekibi olduğunu öne sürdü.

UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları için Norveç Milli Takımı ile sahaya çıktıktan sonra Trabzonspor'a geri dönmeyen Aleksander Sörloth'un alman ekibi Leipzig'e imza atacağı iddia edildi.

Süper Lig'in son gol kralı için Premier Lig temsilcisi Tottenham ve Bundesliga ekibi Leipzig kıyasıya bir transfer yarışının içerisine girerken, Almanya'nın prestijli yayın organlarından Bild, kazanan tarafın Leipzig olacağını yazdı.

Söz konusu haberde: "Hem Jose Morinho hem de Julian Nagelsman, Alexander Sörloth'u takımında görmek istiyor ama o tercihini yaptı. Norveçli golcü, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ve Tottenham'da İngiltere Milli Takımı'nın santrforu Harry Kane'in gölgesinde kalmamak için Leipzig'e transfer olmak istiyor" ifadelerine yer verildi.