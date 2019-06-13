Almanlar 'Vicdan kesintisi'ni sevdi

Uçakların çevreye yaydığı zararlı gazlar dolayısıyla vicdan azabı çekenlere yönelik yolculuk mesafesine göre bağış programı, Almanya’da ilgi görüyor.

Almanya’da uçuşlar aracılığıyla çevreye yayılan CO2 gazlarından dolayı çevreye verilen zararları telafi etmek amacıyla kamuya yararlı örgütler tarafından gönüllük esasına göre tahsil edilen ödemelere talep gün geçtikçe artıyor. 'Kompensation'* adı verilen uygulamada yapılan uçuşun mesafesine, kullanılan uçak ve sınıfa göre CO2 ayak izi verilen çevreye zarar miktarı belirleniyor. Örneğin Frankfut ve München arasında yapılan uçuşlarda CO2 ayak izi miktarı 0,2 Ton CO2. Bu miktarda bırakılan CO2 ayak izinin bedeli 5 ile 6 euro arasında değişiyor.

BİR YILDA YÜZDE 40 ARTIŞ

Bağışlanan bu miktarlar ilgili Platform tarafından dünyanın herhangi bölgesindeki bir çevre projesine bağışlanıyor. Enerji tasarrufu ya da eko enerji üreten projelere bu yöntemle destek gidiyor. Örnek olarak Kenya’daki ailelere daha verimli çalışan, az enerji tüketen fırınlar alınıyor. Almanya’da bu bağışları toplayan platformlardan en ünlüleri Atmosfair ve Myclimate. Piyasanın öncüsü durumunda olan Atmosfair geçtiğimiz yıl vicdanlarını rahatlatmak isteyen uçuk yolcularından 9,5 milyon euro bağış topladı. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 40’lık bir artış anlamına geliyor.

Daha çok Almanya merkezli uçuşlar için kullanılan bu Kompensation yöntemine göre örneğin Frankfurt Istanbul arasında gidiş ve dönüşü içeren bir uçuşta kullanılan havayoluna göre ekonomi sınıfında yapılan yolculuğun CO2 ayak izlerinin farklı değerleri var. Bu uçuş Onur Airline ile yapılırsa 694 gr CO2, Lufthansa ile 753 gr CO2 ve THY ile yapılırsa 827 gr CO2 atmosfere karışıyor. Çevreye bu denli zararlı gazın yayılmasından vicdan azabı çekenler 18 euro bağış yaparak bıraktıkları ayak izlerini siliyor. Ayrıntılı bilgi olmamakla birlikte İstanbul ve Ankara arasındaki uçuşların “vicdan kesintisi“ ise ilgili platformda 10 Euro olarak belirlenmiş.

*Kompensation: Psikolojide bilinçli ya da bilinçsiz olarak gerçek ya da sanrı bir aşağılık duygusunu dengeleme stratejisi.