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Almanların 6 milyon maskesi Kenya'da kayboldu

Almanya'nın sipariş ettiği 6 milyon maske Kenya'da kayboldu, 20 Mart'ta ülkede olması gereken maskelerin gelmemesi üzerine soruşturma başlatıldı.
Almanların 6 milyon maskesi Kenya'da kayboldu

Almanya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele çerçevesinde sağlık merkezleri ve hastanelerde kullanılmak üzere satın aldığı 6 milyon maskenin kaybolduğu belirtildi.

Der Spiegel dergisinin haberine göre Savunma Bakanlığı'nın satın aldığı FFP2 tipi 6 milyon maskenin transit geçtiği Kenya havalimanında kaybolduğu ifade edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savunma Bakanlığı sözcüsü haberi doğrulayarak satın alınan maskelerin toplam siparişi verilen sağlık malzemelerinin küçük bir kısmını oluşturduğunu ifade etti.

Haberde, 20 Mart'ta Almanya'da olması gereken maskelerin ülkeye gelmemesi üzerine soruşturma açıldığı belirtildi.

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