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Almanya, 1 milyon şarj istasyonu kuracak

Almanya, elektrikli otomobil şarj istasyonu için 2030 hedefi belirledi.
Almanya, 1 milyon şarj istasyonu kuracak

Almanya Başbakanı Angela Merkel, haftalık video podcast yayınında, Almanya'nın yanmalı motorları bırakarak 2030'a kadar elektrikli ulaşıma geçmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Merkel, gelecekteki hareketliliğin (mobility) "iklim dostu" olması gerektiğini belirterek, 2030'a kadar 1 milyon şarj istasyonu kurarak ülkenin elektrikli otomobil altyapısını sağlamlaştıracaklarını vurguladı.

MERKEL: RAHAT OLMASI GEREKİR

Elektrikli otomobiller için şarj istasyonlarının artırılmasının tüketicileri yanmalı motorlardan uzaklaştırarak düşük emisyonlu otomobillere geçmeye teşvik edeceğini belirten Merkel, "Gelecekteki hareketliliğin iklim dostu, esnek, paranın karşılığını veren ve rahat olması gerekir." dedi.

21 BİN ADET ŞARJ İSTASYONU VAR

Almanya'da, halihazırda 21 bin adet şarj istasyonu bulunuyor. Hükümet, elektrikli otomobil satın alanlara 4 bin euro, hibrit motorlu araç alan tüketicilere de 3 bin euroluk teşvik primi veriyor.

2035'E KADAR 114 BİN KİŞİ İŞİNDEN OLACAK

Öte yandan, Almanya'da yanmalı motorlardan elektrikli motorlara geçiş sürecinde 2035'e kadar 114 bin kişinin işinden olması ve ülkede milli gelirin yüzde 0,6'sına denk gelen 20 milyar euroluk ekonomik kaybın yaşanması bekleniyor. Alman hükümetinin, uzmanlardan oluşturduğu bir komisyon tarafından hazırlanan taslak rapora göre, ülkede otomobiller ve kamyonlara yönelik şarj istasyonları kurulması için 25 milyar euro, yerel ulaşımın genişlemesi için 14,5 milyar euro, yeni bisiklet ve yaya yolları için de 18 milyar euroya ihtiyaç duyulacak.

MALİYET 120 MİLYAR EURO OLACAK

Hükümet tarafından yapılacak diğer yatırım ve verilecek teşviklerle birlikte maliyetin, toplamda en az 120 milyar euro olması hesaplanıyor. Bu arada, Almanya'da 1 milyondan fazla istihdam, otomobil sektörüyle ilgili işlerden sağlanıyor.

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