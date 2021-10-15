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Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak

Merkel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle yarın yapacağı ziyarette, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti yapacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki görüşmelerde, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerin gündeminde, ikili münasebetlerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Libya, Suriye ve Afganistan başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler de yer alacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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