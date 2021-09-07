  • BIST 1.470,060
  • Altın 486,83
  • Dolar 8,3400
  • Euro 9,8600
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 22 °C
»

Almanya Başbakanı Merkel’den 'aşı olun' çağrısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüs aşısının “güvenli” ve “işe yaradığını” belirterek, vatandaşlara aşı olma çağrısı yaptı.
Almanya Başbakanı Merkel’den 'aşı olun' çağrısı

Merkel, 26 Eylül’deki genel seçimler öncesi Federal Mecliste yaptığı son konuşmasında, Kovid-19 aşısı ve seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 aşılarının güvenliğine ve yararına vurgu yapan Merkel, Almanya'daki aşıların, gerekli tüm klinik testlerden ve onay prosedürlerinden geçtiğini belirtti.

Merkel, “Aşı işe yarıyor. Kendinizi ve sevdiklerinizi koruyorsunuz. Aşılama bize özgürlüğü geri getiriyor.” diyerek, vatandaşlara aşılanma çağrısı yaptı.

“Seçim ülkemizin en zor zamanlardaki yönünü belirleyecek”
Almanya’da 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Merkel, “Bu seçim özellikle önemli. Çünkü ülkemizin en zor zamanlardaki yönünü belirleyecek.” dedi.

Şu andaki koalisyon ortağı olan SPD’yi eleştiren Merkel, Sosyal Demokratların radikal görüşleriyle bilinen Sol Parti ile koalisyon kurmama konusunda söz veremediğini söyledi.

Merkel seçimlerden sonra Almanya’da ya Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin liderliğindeki istikrarlı, güvenilir bir koalisyon hükümeti kurulacağını ya da SPD’nin liderliğinde sol eğilimli bir koalisyonun gündeme geleceğini, bu ikinci olasılığın Almanya için iyi olmayacağını ifade etti.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayının Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet olduğuna vurgu yapan Merkel, “Ülkemiz için en iyi seçim, Şansölye olarak Armin Laschet ile CDU/CSU liderliğindeki bir hükümettir.” ifadesini kullandı.

Merkel, yerel ve eyalet düzeyinde yapılan seçimlerde, CDU'nun oy kaybetmesi üzerine Ekim 2018'de sürpriz bir şekilde başbakanlık için yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.

Öte yandan, Almanya’da hükümet daha önce de sık sık normalleşmeye dönüşün tek yolunun aşılama olduğunu açıklamıştı. Ancak ilkbaharda hızlanan aşılamalar son dönemde yavaşlamaya başladı.

Almanya’da devam eden aşı kampanyasında ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 65,9’u en az bir doz, yüzde 61,4’üde 2 doz aşı oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ile Mısır arasında yeni dönem! Peş peşe görüşmeler07 Eylül 2021 Salı 15:36
  • Ağrı Valisi Varol: Sınırımız 81,3 kilometrelik duvarla daha güvenli07 Eylül 2021 Salı 15:35
  • Palu davasının kilit ismine ağırlaştırılmış müebbet hapis07 Eylül 2021 Salı 15:32
  • KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Rumlarla bir ortaklık artık geride kalmıştır07 Eylül 2021 Salı 15:16
  • Antalya'da korkutan deprem!07 Eylül 2021 Salı 14:31
  • Hain saldırı! 1 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı07 Eylül 2021 Salı 14:26
  • İzmir'de makilik yangını07 Eylül 2021 Salı 14:11
  • Ankara'da metro inşaatında göçük07 Eylül 2021 Salı 13:46
  • El Salvador, Bitcoin'i resmen tedavüle sokan ilk ülke oldu07 Eylül 2021 Salı 13:45
  • İstanbul'da 46 kaçak göçmen yakalandı07 Eylül 2021 Salı 13:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti