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Almanya Başbakanı Merkel'in karantina süresi sona erdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem amacıyla girdiği karantina sürecinin sona erdiği bildirildi.
Almanya Başbakanı Merkel'in karantina süresi sona erdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem amacıyla girdiği karantina sürecinin sona erdiği bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı açıklamada, Başbakan Merkel'in karantina sürecinin sona erdiğini ve mesaisine başladığını ifade etti.

Seibert ayrıca Merkel'e yapılan 3 koronavirüs testinin de negatif çıktığını hatırlattı.

Başbakan Merkel'e 19 Mart'ta koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorun koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Merkel, 22 Mart akşamı kendisini karantinaya aldığını duyurmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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