Almanya dahil 5 ülkede sel felaketi! Ölü sayısı 153'e çıktı

Almanya'nın dışında, Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve İsviçre'yi de vuran sel felaketinde ölü sayısı 153'e (133'ü Almanya) çıktı. Yetkililer, yüzlerce kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Türkiye'den ise taziye mesajı yayımlandı.

Alman devlet televizyonu ARD'de yer alan habere göre; Almanya'da şiddetli yağışla oluşan sel nedeniyle 6 binanın çöktüğü aktarıldı.

Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında bazı bölgelerde ordudan da yardım istendi.

YÜZLERCE KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

Bitburg-Plüm bölgesinde de su baskınları yaşandı.

Felakette 153 kişi ölürken, yüzlerce kişiden haber alınamadığı belirtildi.

EVLERİNİZDE KALIN ÇAĞRISI

Alman makamları, insanları acil durum nedeniyle evde çıkmamaları konusunda uyardı.

EVLER SULAR ALTINDA KALDI

Meteorologlar, "Tarihin en pahalı yağmuru" yorumları yaparken, binlerce evi su bastı.

Altena kasabası ve diğer bir bölgede iki itfaiye eri ile bir polis boğularak öldü.

Bonn'un güneyindeki Ahrweiler bölgesini vuran sel suları onlarca evi yıktı.

Hagen kenti de tamamen sular altında kaldı.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Vulkaneifel'de olağanüstü hal ilan edildi.

Yağmurdan Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti de etkilendi.

Hagen'de bir yaşlılar yurdu su bastığı için boşaltıldı.

5 ÜLKE ETKİLENDİ

Almanya'nın yanı sıra, Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve İsviçre de felaketten etkilendi.

"BU GERÇEKTEN ÇOK YIKICI"

Rheinland-Plalz Eyaleti Başbakanı Malu Dreyer, böyle bir felaketi şimdiye kadar görmediğini belirterek, "Bu gerçekten çok yıkıcı" değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE'DEN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sel felaketi nedeniyle Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Batı Avrupa'da, özellikle Almanya'da meydana gelen şiddetli sel felaketlerinde çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini ve çok daha fazlasının kayıp olduğunu öğrenmek derinden üzdü. Kurbanların ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi.

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cuma namazı çıkışında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'dan gelen herhangi bir yardım talebi olmadığını söyleyerek, "Aldığımız bilgiler Almanya'da sel felaketin boyutunun çok çok büyük olduğu" dedi.