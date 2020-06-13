  • BIST 109.835
  • Altın 379,047
  • Dolar 6,8323
  • Euro 7,6790
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 12 °C
»

Almanya, Fransa, İtalya ve Hollanda'dan koronavirüs aşısı ittifakı

Almanya, Fransa, İtalya ve Hollanda, koronavirüs aşısı için Astrazeneca firmasıyla sözleşme imzaladı. Şirket yıl sonuna kadar 400 milyon doz aşının teslim edileceği garantisini verdi.
Almanya, Fransa, İtalya ve Hollanda'dan koronavirüs aşısı ittifakı

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, yıl sonuna kadar Avrupa halklarına 400 milyon doz Kovid-19 aşısı sağlanmasına yönelik bir firmayla sözleşme imzalandığını açıkladı.

Bakan Speranza, Facebook hesabından "çok güzel ve önemli bir haber" ifadeleriyle yaptığı paylaşımda, "Almanya, Fransa ve Hollanda sağlık bakanlarıyla aşı için başlattığımız ittifaktan sonra, tüm Avrupa nüfusu için 400 milyon doza kadar aşı sağlanmasına yönelik Astrazeneca firmasıyla bir sözleşme imzaladım." ifadesini kullandı.

"AŞI OXFORD'DAN ÇIKTI"

Speranza, söz konusu aday aşının Oxford Üniversitesi’nden çıktığını, geliştirme ve üretim aşamalarında İtalyan firmalarının da katkı vereceğini belirtti.

Bakan Speranza, halihazırda geliştirilmiş olan aşının deney aşamasının sonbaharda sonuçlanmasını ve yıl sonuna kadar dağıtımına başlanmasının taahhüt edildiğini kaydetti.

"HERKESİN HAKKI"

İtalyan bakan, Kovid-19'la mücadelede aşının önemine vurgu yaparken, "Bugünkü imza, İtalya ve Avrupa için umut verici ileriye dönük bir adım. Aşı, Kovid-19 için tek kesin çözüm. Benim için, her zaman küresel bir kamu malı olarak kabul edilecektir, herkesin hakkı, birkaçının ayrıcalığı değil." yorumunu yaptı.

Almanya Sağlık Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Almanya, Fransa, İtalya ve Hollanda’nın tüm AB ülke vatandaşları için aşı sağlanması konusunda bir ittifak oluşturulduğunu ve aşı geliştirilmesinde ümit verici araştırmalar kaydeden birçok şirketle görüşmeler yapıldığını belirtti.

NÜFUSA GÖRE ÜLKELERE DAĞITILACAK

Bu 4 ülkenin Astrazeneca şirketiyle Kovid-19'a karşı 300 milyondan fazla aşı dozunu almak için sözleşme yaptığı aktarılan açıklamada, bunların AB ülkelerinde nüfus sayısına göre dağıtılacağı kaydedildi.

Açıklamada, aşıların bu yıl veya gelecek yıl ruhsat alma ihtimaline karşı böyle bir sözleşme yapılarak, üretim kapasitelerinin güvence altına alındığı belirtildi.

Sağlık Bakanı Jens Spahn da bazı ülkelerin aşıyı güvence altına aldığını ancak Avrupa'nın henüz bunu yapmadığını belirterek, AB'ye üye bir grubun hızlı ve koordineli hareket ederek AB halkı için katma değer sağladığını ifade etti.

Spahn, gelecekte bu konuda AB Komisyonu ile daha hızlı ve pazarlıkta daha güçlü olmak istediklerini vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karadaği'den, BAE'ye 'tutuklu alimleri serbest bırak' çağrısı14 Haziran 2020 Pazar 09:11
  • Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 4 milyonu geçti14 Haziran 2020 Pazar 09:10
  • Koronavirüs salgınında son 24 saat14 Haziran 2020 Pazar 09:09
  • Libya hükümetinden Hafter milislerine 'soykırım' suçlaması14 Haziran 2020 Pazar 09:08
  • Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi14 Haziran 2020 Pazar 09:07
  • Almanya, Fransa, İtalya ve Hollanda'dan koronavirüs aşısı ittifakı13 Haziran 2020 Cumartesi 22:22
  • Prof. Dr. Tevfik Özlü: Hiçbirimiz güvende değiliz13 Haziran 2020 Cumartesi 22:21
  • Yeni yetkilerin ardından bekçiler tekrar eğitime alınacak13 Haziran 2020 Cumartesi 22:20
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar Cemil Meriç'i vefatının 33. yılında andı13 Haziran 2020 Cumartesi 21:44
  • İletişim Başkanı Altun'un avukatı Sezgin Tunç'tan açıklama13 Haziran 2020 Cumartesi 21:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti