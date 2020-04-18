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Almanya Koronavirüsle ilgili Bu İlacı Konuşuyor

İlk olarak Ebola ile mücadelede kullanılan ve koronavirüs tedavisinde de başarılı sonuçlar gösteren Remdevisir adlı ilaçla sağlığına kavuşan Almanya'daki hastalardan Curtis Warren yaşadıklarını anlattı.
Almanya Koronavirüsle ilgili Bu İlacı Konuşuyor

Dünyanın pek çok yerinde yapılan testler sonucunda koronavirüs tedavisinde etkili olabileceği düşünülen Remdesivir ile ilgili umut verici haberler gelmeye devam ediyor.

7 GÜNDE TAMAMEN İYİLEŞTİ

Almanya’nın Münih şehrinde 40 derece ateş, yoğun öksürük ve göğüs ağrısıyla hastaneye kaldırılan 42 yaşındaki Curtis Warren Puckett 7 günde tamamen iyileşti.

Olayı manşetine taşıyan Bild gazetesi Puckett'ın durumunu “Büyük umut. Yeni ilaç iyileştiriyor” başlığıyla okuyucularına duyurdu.

GÖNÜLLÜ OLDU

31 Mart’ta hastaneye kaldırılan Puckett, Dr. Christoph Spinner'ın, “Remdesivir adlı ilacı gönüllüler üzerinde deniyoruz. Siz de katılmak ister misiniz?” sorusuna olumlu yanıt verdiğini belirterek, “Hastaneye geldiğimde 40 derece ateşim vardı. Şiddetli öksürük ve göğüs ağrısı da vardi. Çok korkuyordum ve paniklemiştim” dedi.

DÜNYADA 50 HASTANEDE DENENİYOR

KOAH ve astım hastalığı bulunan Puckett, “İlk uygulamadan sonra ateşim ertesi gün 38.8'e indi. Damar yoluyla enjeksiyon devam etti, dört gün sonra ateş ve öksürük tamamen gitti. Hayata döndüm. 7 Nisan'da hastaneden taburcu edildim” dedi.

Ebolaya karşı geliştirilen Remdesivir adlı ilaç, dünyada 50 hastanede deneniyor. Bunların üçü de Almanya'da. Remdesivir'in yakında seri üretimine başlanacağı ve tüm hastalar için kullanımına onay verilebileceği öne sürülüyor.

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