Almanya, koronavirüsle nasıl savaştı ve başarılı oldu?

Almanya'da yoğun testler nedeniyle vaka sayısı gün geçtikçe katlandı. Ancak ülkedeki can kayıpları diğer Avrupa ülkelerine kıyasla çok düşük kaldı. Almanya'nın koronavirüsle nasıl savaştı ve başarılı oldu?

Almanya'da 15 binden fazla kişide koronavirüs tespit edilmesine rağmen sadece 44 kişinin hayatını kaybetmesi ülke içinde tartışma konusu oldu. Güney Kore'ye benzer şekilde çok fazla test gerçekleştiren Almanya'da ölü sayısı İtalya, İspanya, ABD ve Fransa'nın oldukça gerisinde kaldı. Alman basını, koronavirüs tespit edilen kitlenin büyük kısmını gençlerin oluşturması nedeniyle iyileşme oranlarını yüksek olduğunu yazdı.

BİR HAFTADA 150 BİN KİŞİYE TEST

Robert Koch Enstitüsü'ne göre, koronavirüs hastalarının yüzde 80'i 60 yaş altında. Almanya'nın test kapasitesinin, Avrupa'nın diğer ülkeleriyle karşılaştırıldığında daha gelişmiş olması nedeniyle agresif test politikasının mümkün olduğu belirtildi. Almanya bir haftada 150 bin kişiye test yaptı.

"HENÜZ BAŞLANGIÇ AŞAMASI OLABİLİR"

Ayrıca, Almanya'da şu ana kadar vaka tespit edilenlerin önemli bir kısmı da yüksek riskli olarak nitelendirilen yaş grubunun altında yer aldı ve bu da iyileşme oranının yükselmesine neden oldu. Uzmanlar, düşük ölüm sayısına rağmen salgının Almanya'da henüz başlangıç aşamasında olabileceği uyarısında da bulundı.

Hürriyet'in haberine göre, Almanya'da salgınla mücadeledeki çabalarda önemli rol oynayan Robert Koch Enstitüsü, vaka sayısının son 2 günde önemli oranda artmasının ardından Almanya'nın boyutu tahmin edilemeyen bir krizle karşı karşıya olduğunu duyurdu.

İLK ADIM BAVYERA'DAN

Almanya'nın en büyük eyaleti Bavyera, dün geceden itibaren iki hafta boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulamaya başladı. Bayyera'nın adımını diğer eyaletlerin de takip etmesi söz konusu. Merkel hükümeti, kısa süre önce ülkedeki tüm okulları fabrikaları, toplanma mekânlarını ve barları kapatma kararı almıştı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, corona virüs krizini 'İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük olay' olarak nitelendiriyor. Alman Der Spiegel dergisi bugünkü sayısında 'Savaş/mücadele başladı' (Der Kampf hat begonnen) başlığını kullandı.

TOPTAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELEBİLİR

Almanya Başbakanı Merkel'in pazar günü eyalet liderleriyle corona virüs toplantısı yapacağı, burada ülke genelinde bir sokağa çıkma yasağının ilan edilebileceği belirtiliyor. Hükümet Sözcüsü Stefan Seibert, Alman halkının bugün göstereceği davranışın ülke genelinde bir karar alınmasında etkili olacağını söyledi. Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, önceki gün Alman ordusunun corona virüs ile mücadele etmek için hazır oldugunu açıklamıştı. Kramp-Karrenbauer, Alman ordusunda 180 bin aktif asker ve 75 bin yedek asker bulunduğunu belirtti.