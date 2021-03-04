  • BIST 1.532
  • Altın 411,162
  • Dolar 7,4345
  • Euro 8,9658
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 2 °C
»

Almanya Kupası'nda Leipzig ve Holstein Kiel yarı finale yükseldi

Futbolda, Almanya Kupası'nda Leipzig ve Holstein Kiel rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi
Almanya Kupası'nda Leipzig ve Holstein Kiel yarı finale yükseldi

Leipzig Almanya Kupası'nın çeyrek finalinde Red Bull Arena'da Wolfsburg'u konuk etti.

İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmada Leipzig 63. dakikada Yussuf Poulsen ve 88. dakikada Hee-Chan Hwang ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Leipzig bu galibiyetle Almanya Kupası'nda yarı finale çıktı.

Holstein Kiel de deplasmanda Rot-Weiss Essen'i 3-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

Konuk ekibin gollerini 26. dakikada penaltıdan Alexander Mühling, 28. dakikada Janni Serra ve 89. dakikada Joshua Mees kaydetti.

Borussia Dortmund da dün deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 1-0 yenerek yarı finale yükselmişti.

Almanya Kupası çeyrek finalinde dün oynanması planlanan Jahn Regensburg-Werder Bremen müsabakası ise Jahn Regensburg takımında teknik direktör ve bazı futbolcuların yeni tip koronavirüse yakalanmasının ardından tüm takımın karantinaya alınması sebebiyle ertelenmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası kurasının torbaları açıklandı03 Mart 2021 Çarşamba 15:17
  • Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den 118. kuruluş yılı mesajı03 Mart 2021 Çarşamba 15:17
  • Gençlerbirliği'nde galibiyet hasreti 10 maça çıktı03 Mart 2021 Çarşamba 15:16
  • Rockets, eski yıldızı James Harden'ın formasını emekli edecek03 Mart 2021 Çarşamba 13:24
  • Rockets, eski yıldızı James Harden'ın formasını emekli edecek03 Mart 2021 Çarşamba 13:07
  • Szalai Fenerbahçe'nin yeni Lugano'su olmak istiyor03 Mart 2021 Çarşamba 11:57
  • Beşiktaş Kulübü 118 yaşında03 Mart 2021 Çarşamba 11:55
  • Nuggets, Jokic'in tarihe geçtiği maçta Bucks'ı farklı yendi03 Mart 2021 Çarşamba 11:55
  • Beşiktaş Kulübünden 118'inci kuruluş yılı için özel paylaşım03 Mart 2021 Çarşamba 11:54
  • Trabzonspor ile Kasımpaşa 24. randevuda03 Mart 2021 Çarşamba 11:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti