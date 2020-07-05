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Almanya Kupası'nı Bayern Münih kazandı

Bayer Leverkusen’i 4-2 yenen Bayern Münih, 20. kez kupayı kazandı.
Almanya Kupası'nı Bayern Münih kazandı

Almanya Kupası'nın finalinde Bayer Leverkusen’i 4-2 yenen Bayern Münih, 20. kez kupayı kazandı.

Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih 16’ncı dakikada David Alaba ve 24’üncü dakikada Serge Gnabry’nin attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İki takımın da gol pozisyonları bulduğu ikinci yarıda Bayern Münih, 59’uncu dakikada Robert Lewansdowski’nin topu filelere göndermesiyle 3-0 üstünlük kurdu.

Bayer Leverkusen'in 64’üncü dakikada Sven Bender’in golüyle durumu 3-1’e getirdiği maçta Bayern Münih, 89’uncu dakikada Robert Lewandowski ile bir gol daha buldu ve 4-1 öne geçti.

Bayer Leverkusen 90+5’inci dakikada bir penaltı kazandı. Kai Havertz’in penaltı atışını gole çevirmesiyle karşılaşma Bavyera ekibinin 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Böylelikle Bayern Münih 20’nci kez Almanya Kupası’nı müzesine götürdü.

Ligde de şampiyon olan Bayern Münih geçen sezon olduğu gibi 2019-2020 sezonunu da iki kupayla kapattı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Fritz Keller, kupayı Bayern Münih'in kaptanı Manuel Neuer'e verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle seyircisiz oynanan karşılaşma öncesinde Kovid-19'dan dolayı hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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