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Almanya Ozan Kabak'ı konuşuyor!

Bundesliga'da Ozan Kabak fırtınası esmeye devam ediyor. Almanya Ligi'nde 12. hafta mücadelesinde Schalke 04 deplasmanda Nuri Şahin'in takımı Werder Bremen'i 2-1 mağlup etti.
Almanya Ozan Kabak'ı konuşuyor!

Bundesliga'da Ozan Kabak fırtınası esmeye devam ediyor. Almanya Ligi'nde 12. hafta mücadelesinde Schalke 04 deplasmanda Nuri Şahin'in takımı Werder Bremen'i 2-1 mağlup etti.

90 dakika sahada kalan Milli futbolcumuz Ozan Kabak performansıyla alkış almıştı.

20 yaşındaki stoper Alman Devlet Televizyonu Das Erste tarafından haftanın 11'ine seçildi. Geçen sezon Stuttgart’da Ozan’nın partneri olan Pavard da ikinci stoper olarak kadroya girdi.

İlk kez Andorra maçında A Milli Takım forması giyen 19 yaşındaki futbolcu bu sezon 90 dakika forma giydiği Augsburg ve Düsseldorf maçlarında gol atma başarısı göstermişti.

Geçen sezon devre arasında 11 milyon Euro'ya Galatasaray'dan Stuttgart'a transer olan genç yıldız bu sezon başında 15 milyon Euro'ya Schalke 04'e gitmişti.

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