  • BIST 98.399
  • Altın 392,864
  • Dolar 7,1223
  • Euro 7,7005
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 10 °C
»

Almanya sınır kontrollerini 15 Mayıs'a kadar uzattı

Almanya, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 16 Mart'ta komşu ülkelere getirdiği sınır kontrollerini 15 Mayıs'a kadar uzattı.
Almanya sınır kontrollerini 15 Mayıs'a kadar uzattı

Korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren Almanya, salgın ile mücadele kapsamında 16 Mart'ta komşu ülkelere getirdiği sınır kontrollerini 15 Mayıs'a kadar uzattı. İçişleri Bakanı Horst Seehofer, yaptığı açıklamada korona virüs salgını nedeni ile Avusturya, İsviçre, Fransa, Lüksemburg ve Danimarka ile olan sınırlara getirdikleri kontrollerin 15 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurdu. Bakan Seehofer, ayrıca İspanya ve İtalya ile uçuşların ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacağını açıkladı.

Bakan, transit seyahatlere, mal taşımacılığına, geçerli nedeni olanlara, tıbbi tedaviye ihtiyaç duyanlara ve cenazelere geçiş imkanı sağlandığını aktardı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fenerbahçe'de 1 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı07 Mayıs 2020 Perşembe 20:58
  • Türkiye'den Cezayir'e Kovid-19 yardımı07 Mayıs 2020 Perşembe 16:43
  • EPDK, İGDAŞ'tan mevzuata aykırı faturaların iptalini istedi07 Mayıs 2020 Perşembe 16:31
  • Rekabet Kurumu: 29 teşebbüse soruşturma açtık07 Mayıs 2020 Perşembe 16:24
  • Beylikdüzü'ndeki pazarda dikkat çeken kalabalık07 Mayıs 2020 Perşembe 16:23
  • Rekabet Kurumu: 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı07 Mayıs 2020 Perşembe 15:50
  • Ağrı'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri kategoride arandığı belirlendi07 Mayıs 2020 Perşembe 14:49
  • Karayollarının 2020 'yol haritası' devrede07 Mayıs 2020 Perşembe 14:44
  • Danıştay Başkanlığına Zeki Yiğit seçildi07 Mayıs 2020 Perşembe 14:38
  • Karayollarının 2020 'yol haritası' devrede07 Mayıs 2020 Perşembe 14:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti