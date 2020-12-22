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Almanya, Türkiye'ye silah ambargosu talebini doğru bulmuyor

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler nedeniyle Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik ambargo talebini doğru bulmadığını söyledi.
Almanya, Türkiye'ye silah ambargosu talebini doğru bulmuyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, "Türkiye’ye yönelik silah ambargosu talebini stratejik olarak doğru bulmuyorum. Bir NATO partnerine bunu yapmak kolay da değil. NATO ortağı Türkiye’nin ABD’den füze alamadığı için kolayca Rusya’dan aldığını gördük." ifadesini kullandı.

Alman Bakan ayrıca Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlığın diplomatik kanallardan çözüleceği umudunu henüz kaybetmediğini belirterek "Elbette, ihtilafın bir çözümü olduğuna ve bir NATO ortağını, silahlanma iş birliğinden kalıcı olarak çıkarmak zorunda olmadığımıza inanmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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