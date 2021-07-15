Almanya ve Belçika güne felaketle uyandı! Ölü sayısı korkunç seviyede, dehşet görüntüler

Alman devlet televizyonu ARD'de yer alan habere göre; Almanya'da şiddetli yağışla oluşan sel nedeniyle 6 binanın çöktüğü, 25 binanın daha çökme tehlikesinin bulunduğu aktarıldı.
Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında bazı bölgelerde ordudan da yardım istendi.
EN AZ 70 KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR
Bitburg-Plüm bölgesinde de su baskınları yaşandı.
Felakette 42 kişi ölürken, çok sayıda kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.
EVLERİNİZDE KALIN ÇAĞRISI
Alman makamları, insanları acil durum nedeniyle evde çıkmamaları konusunda uyardı.
EVLER SULAR ALTINDA KALDI
Meteorologlar, "Tarihin en pahalı yağmuru" yorumları yaparken, binlerce evi su bastı. Altena kasabası ve diğer bir bölgede iki itfaiye eri ile bir polis boğularak öldü.
Bonn'un güneyindeki Ahrweiler bölgesini vuran sel suları onlarca evi de yıktı.
Hagen kenti de tamamen sular altında kaldı.
OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ
Vulkaneifel'de olağanüstü hal ilan edildi.
Yağmurdan Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti de etkilendi.
Hagen'de bir yaşlılar yurdu su bastığı için boşaltıldı.
Almanya'nın yanı sıra İsviçre'de ve Belçika'da da yağışlar büyük zarar verdi.
Belçika'da sel felaketi sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti.
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