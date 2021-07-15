  • BIST 1.367,250
  • Altın 502,25
  • Dolar 8,5400
  • Euro 10,0700
  • Ankara 32 °C
  • İstanbul 31 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 29 °C
»

Almanya ve Belçika güne felaketle uyandı! Ölü sayısı korkunç seviyede, dehşet görüntüler

Almanya'nın çeşitli eyaletlerindeki çok sayıda bölgede şiddetli yağışla oluşan sel nedeniyle binalar çöktü. Felakette 42 kişi ölürken, çok sayıda kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. Belçika'da da sel sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti.
Almanya ve Belçika güne felaketle uyandı! Ölü sayısı korkunç seviyede, dehşet görüntüler

Alman devlet televizyonu ARD'de yer alan habere göre; Almanya'da şiddetli yağışla oluşan sel nedeniyle 6 binanın çöktüğü, 25 binanın daha çökme tehlikesinin bulunduğu aktarıldı.

Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında bazı bölgelerde ordudan da yardım istendi.

EN AZ 70 KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

Bitburg-Plüm bölgesinde de su baskınları yaşandı.

Felakette 42 kişi ölürken, çok sayıda kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

EVLERİNİZDE KALIN ÇAĞRISI

Alman makamları, insanları acil durum nedeniyle evde çıkmamaları konusunda uyardı.

EVLER SULAR ALTINDA KALDI

Meteorologlar, "Tarihin en pahalı yağmuru" yorumları yaparken, binlerce evi su bastı. Altena kasabası ve diğer bir bölgede iki itfaiye eri ile bir polis boğularak öldü.

Bonn'un güneyindeki Ahrweiler bölgesini vuran sel suları onlarca evi de yıktı.

Hagen kenti de tamamen sular altında kaldı.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Vulkaneifel'de olağanüstü hal ilan edildi.

Yağmurdan Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti de etkilendi.

Hagen'de bir yaşlılar yurdu su bastığı için boşaltıldı.

Almanya'nın yanı sıra İsviçre'de ve Belçika'da da yağışlar büyük zarar verdi.

Belçika'da sel felaketi sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tokat'ta 'onbeşliler'den 251 şehit için 251 dakika saygı nöbeti15 Temmuz 2021 Perşembe 14:59
  • TEM'in Bolu geçişinde tatil trafiği yoğunluğu 15 Temmuz 2021 Perşembe 14:02
  • Mersin'de orman yangını15 Temmuz 2021 Perşembe 13:58
  • Fatih Erbakan'dan '15 Temmuz' mesajı15 Temmuz 2021 Perşembe 13:44
  • Ankara'da 15 Temmuz şehitleri anıldı15 Temmuz 2021 Perşembe 13:32
  • THY günlük 1254 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürüyor15 Temmuz 2021 Perşembe 13:28
  • Rize'deki sel ve heyelanlarda ölü sayısı 5'e yükseldi15 Temmuz 2021 Perşembe 13:26
  • Şehit mezarındaki not, görenleri duygulandırdı15 Temmuz 2021 Perşembe 13:24
  • Tokat'ta 'onbeşliler'den 251 şehit için 251 dakika saygı nöbeti15 Temmuz 2021 Perşembe 13:11
  • Çanakkale'de, feribot iskelelerinde bayram tatili yoğunluğu15 Temmuz 2021 Perşembe 12:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti