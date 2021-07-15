Almanya ve Belçika güne felaketle uyandı! Ölü sayısı korkunç seviyede, dehşet görüntüler

Almanya'nın çeşitli eyaletlerindeki çok sayıda bölgede şiddetli yağışla oluşan sel nedeniyle binalar çöktü. Felakette 42 kişi ölürken, çok sayıda kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. Belçika'da da sel sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti.