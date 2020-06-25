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Almanya ve Fransa, Dünya Sağlık Örgütü'ne maddi yardımlarını artırdı

Almanya ve Fransa Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) maddi yardımlarını artırdıklarını açıkladı.
Almanya ve Fransa, Dünya Sağlık Örgütü'ne maddi yardımlarını artırdı

Almanya bu yıl 500 milyon Euro, Fransa da 140 milyon Euro yardımda bulunacağını belirtti.

İki hükümet de bu kararlarının geçen ay ABD Başkanı Donald Trump'ın DSÖ'ye ABD'nin yaptığı maddi yardımı kesmesiyle bir ilgisi olmadığını belirtti.

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