Almanya'da 607'si 13 yaşın altında 1579 sığınmacı çocuğun kayıp olduğu açıklandı

Almanya Federal Kriminal Dairesi tarafından yapılan açıklamada, 607'si 13 yaşın altında olmak üzere reşit olmayan 1579 çocuğun kayıp olduğu bildirildi.