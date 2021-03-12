Almanya'da aşırı sağcı 6 komiser adayı görevden uzaklaştırıldı

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde görev yapan 186 polis hakkında soruşturma yürütülüyor.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde, aşırı sağcı sohbet gruplarında yer alan 6 komiser adayının görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.

Düsseldorf'taki KRV eyalet parlamentosunda dün düzenlenen oturumda, KRV Emniyet Müdürlüğünde "Emniyet teşkilatındaki aşırı sağcılık" konusunda başlatılan soruşturmanın gidişatı hakkında bilgi paylaşıldı.

Emniyet teşkilatındaki aşırı sağcılıkla mücadelenin özel temsilcisi Uwe Reichel-Offermann yaptığı açıklamada, 6 komiser adayının görevden uzaklaştırıldığını, bir dizi polis memuru hakkında ise ilerleyen dönemde görevden almak amacıyla bir dizi dava açılacağını söyledi.

Paylaşılan bilgiye göre, aşırı sağcılıkla suçlanan 186 polisin 50'si Essen, 21'i Köln, 25'i Aachen ve 14'ü Dortmund polis teşkilatlarında yer alıyor.

Şu ana kadar tespit edilen vakalardan 125'inin ırkçılık, 95'inin Nazi döneminin övülmesi, 66'sının Yahudi düşmanlığı, 62'sinin ise şiddet içerikli olduğu belirtildi.

Aşırı ırkçı ve yabancı düşmanı paylaşımlar yapılan bazı sohbet grubu ve forumların deşifre edilmesiyle, eyalet çapında görev yapan polis memurlarının bir kısmı aşırı sağcı grupların üyesi olmakla ya da aşırı sağcılıkla suçlanan kişi ve gruplarla temasta olmakla suçlanıyor.