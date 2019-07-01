  • BIST 99.670
  • Altın 252,633
  • Dolar 5,6464
  • Euro 6,3986
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 22 °C
»

Almanya'da askeri helikopter düştü

Almanya'nın kuzeyinde orduya ait bir helikopter düştü. Kaza sebebiyle en az bir kişinin öldüğü belirtiliyor.
Almanya'da askeri helikopter düştü

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Aerzen kentinde Eurocopter tipi bir helikopterin düşmesi sonucu bir kişinin öldüğü bildirildi.
Hameln-Pyrmont İtfaiyesinden yapılan açıklamada, helikopterin Aerzen'de bir mısır tarlasına düştüğü ve yangın çıktığı ifade edildi.     

Alman basınının polise dayandırdığı haberlerde de kazada bir kişinin öldüğü, bir kişinin ağır yaralandığı belirtildi. Ölen kişinin kadın bir pilot olduğu kaydedildi.     

Haberlerde, düşen helikopterin Alman Ordusuna (Bundeswehr) ait olduğu ancak askeri amaçla değil sadece pilot eğitiminde kullanıldığı belirtildi.     

Kazanın sebebine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.     

Almanya'da geçen hafta meydana gelen kazada Hava Kuvvetleri'ne ait iki Eurofighter uçağı eğitim esnasında çarpışmış ve pilotlardan biri hayatını kaybetmişti.     

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AVM'de intihar girişimi01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:34
  • "Israr ederlerse Erdoğan'la görüşeceğim"01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:32
  • Hafter güçlerinin alıkoyduğu 6 Türk vatandaşımız serbest bırakıldı01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:24
  • İsrail, Suudi Arabistan'a üs kuracak01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:07
  • 'Tecavüz'le suçlanan profesör, cezaevinden çıkıp emekli oldu01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:00
  • ABD'den yeni S-400 açıklaması: Sorununu çözebileceğimizi düşünüyorum01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:00
  • 2019 Vekaletle Kurban Kesim Fiyatları açıklandı!01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:13
  • Kurban kesim bedelleri açıklandı01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:47
  • Ordu'da minibüs devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:31
  • Pençe harekatında PKK'ya bir darbe daha01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti