  • BIST 1.392
  • Altın 502,080
  • Dolar 8,7510
  • Euro 10,4450
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 18 °C
»

Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü, 5 ağır yaralı

Almanya'nın Würzburg kentinde bıçaklı bir kişinin şehir merkezinde yoldan geçenlere saldırarak 3 kişiyi öldürdüğü, 5 kişiyi de ağır yaraladığı bildirildi.
Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü, 5 ağır yaralı

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, Barbarossa Meydanı'nda bıçaklı bir saldırgan yoldan geçenlere saldırdı.

Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı.

Saldırı sırasında sokakta bulunanlar, sandalye ve sopalarla saldırganı linç etmeye çalıştı.

Olay yerine gelen polis, ateş ederek yaraladığı saldırganı gözaltına aldı.

Polis, saldırganın 2015 yılından beri Würzburg'da yaşadığını, 24 yaşında ve Somalili olduğunu açıkladı.

Saldırganın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis, olayın gerçekleştiği bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı.

Saldırganın bıçağı yakındaki bir mağazadan aldığı belirlendi.

Psikolojik tedavi görüyormuş
Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, olay yerinde yaptığı açıklamada, saldırganın psikolojik tedavi gördüğünü ve polis tarafından daha önce de tanındığını söyledi.

Herrmann, bölge sakinleri için tehlike kalmadığını belirterek, "Saldırıda ağır yaralananların hayatta kalıp kalmayacaklarını zaman gösterecek." dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bingöl'de korkutan deprem26 Haziran 2021 Cumartesi 08:52
  • George Floyd'u öldürmekten suçlu bulunan polise 22,5 yıl hapis cezası verildi26 Haziran 2021 Cumartesi 08:52
  • MSB: Hamid Karzai Havaalanı'nın işletilmesi konusunda görüşmelere devam edilmesi konusunda uzlaşıldı26 Haziran 2021 Cumartesi 08:51
  • Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı26 Haziran 2021 Cumartesi 08:40
  • Tekirdağ'da sele kapılan iki çocuk öldü26 Haziran 2021 Cumartesi 08:25
  • Fransız Le Monde gazetesinden Türk SİHA'ları için 'yok satıyor' yorumu26 Haziran 2021 Cumartesi 08:15
  • Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü, 5 ağır yaralı26 Haziran 2021 Cumartesi 08:00
  • Sanatçı Kazım Koyuncu, vefatının 16. yılında Artvin'deki kabri başında anıldı25 Haziran 2021 Cuma 16:44
  • Erdoğan: Yeni adımların hazırlığı içindeyiz25 Haziran 2021 Cuma 16:36
  • Yasin Börü davasında cezalar belli oldu25 Haziran 2021 Cuma 16:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti