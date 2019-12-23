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Almanya'da camiye domuz fotoğrafı bulunan mektup gönderildi

Almanya'nın Duisburg kentinde bulunan ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı olan Muradiye Camii'ne üzerinde domuz fotoğrafı ve fotoğrafın altında da Müslümanlara hakaret içeren bir mektup gönderildi.
Almanya'da camiye domuz fotoğrafı bulunan mektup gönderildi

Posta yolu ile Cumartesi günü camiye gönderilen mektupta, bir domuz fotoğrafı ve fotoğrafın altında da Müslümanlara yönelik hakaret içeren ifadeler yer aldı. Yazının devamında Türk ve Araplara yönelik çirkin ifadelere yer verildi. Mektubun Münih şehrinden postaya atıldığı anlaşılırken, mektupta yer alan gönderici ismi ve adreinin sahte olduğu tahmin ediliyor. Mektubu gönderenler ise kendilerini, Prinz Eugen Gruppe(PEG) olarak tanıtıyor.

Cami derneği yönetimi, bu çirkin gelişme ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Başkonsolosluğu‘nu, DİTİB Merkezine ve Din Hizmetleri Ataşeliği’ne bilgi verdi. Yarın sabah da Duisburg Polisine giderek konuyu emniyet birimlerine de ileteceklerini belirttiler. Cami yönetimi ve cemaatinin, bu çirkin mektubun ardından büyük bir endişe içerisinde oldukları öğrenildi.

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